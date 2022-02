Non ci sono spazi, il liceo Ferraris di Varese deve rigettare 70 domande di iscrizione

Ha provato a valutare ogni soluzione, ma 365 studenti non si possono proprio accogliere. Si era dato una settimana di tempo il dirigente del liceo scientifico Ferraris di Varese Marco Zago per cercare una soluzione alternativa che permettesse di accogliere tutte le domande.

Dal confronto sia con l’Ufficio scolastico di Varese sia con la Provincia ( che gestisce le scuole di secondo grado) non sono, però, uscite misure sufficienti per poter attivare le 13 prime classi necessarie: « Possiamo avere solo 11 prime – spiega il dirigente Zago – e questa cosa per me è un vero dispiacere. Al di là della scelta del percorso, sono convinto che questi ragazzi avessero scelto la nostra offerta formativa. Dover dire di no è difficile ma, purtroppo, non ho alternative. Stiamo ricontattando gli studenti provenienti da fuori Varese per riorientarli nella seconda scelta che avevano indicato. Sappiamo che ne rimarranno delusi ma, davvero, ho fatto tutto quanto era possibile fare per evitare questa situazione».

Per poter attivare le 11 prime, il liceo Ferraris, oltre ad occupare 5 aule nella sede di via Valverde, dovrà chiedere a Villa Recalcati piccole opere edilizie per spostare muri e ricavare nuovi spazi.

A settembre, il Ferraris vedrà 4 prime a indirizzo ordinario con il latino ( di cui una con curvatura inglese e una con potenziamento di matematica e fisica), 5 classi di scienze applicate, uno dello sportivo e uno della proposta quadriennale.