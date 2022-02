Notte agitata per soccorritori e forze dell’ordine del Varesotto

Notte agitata per soccorritori e forze dell’ordine in provincia di Varese e immediate vicinanze. Tra la mezzanotte di sabato e le 5 di oggi sono stati una decina gli interventi delle ambulanze per risse, liti e persone ubriache.

Il primo intervento per un evento violento è in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio dove nel corso di una lite in viale Duca d’Aosta, un uomo di 35 anni è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite (fortunatamente non gravi) riportate. In questo caso è intervenuta anche una volante della Polizia di Busto.

Attorno all’1,30 nuovo intervento di ambulanze e carabinieri in piazza Papa Giovanni XXIII a Solbiate Arno dove sono rimasti feriti due uomini di 35 e 38 anni, probabilmente per una lite. Anche qui solo ferite lievi.

Passano dieci minuti e un’ambulanza deve intervenire in strada Tognasca a Gallarate per soccorrere un 18enne ubriaco. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice verde. Altri 10 minuti e, sempre a Gallarate, un nuovo intervento dell’ambulanza per una 31enne che aveva bevuto troppo ma che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La nottata si chiude con un ultimo intervento dei Carabinieri di Legnano di un’ambulanza per una lite in via Resegone a Parabiago nella quale un 31enne ha riportato ferite.