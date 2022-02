Di notte nei boschi di Varese con lo sguardo verso le stelle, ritorna l’Astro trekking

Foto di Fabrizio Balestrieri – Dopo il successo della prima edizione, sabato 19 febbraio ritorna l’Astro trekking al Monte Chiusarella. Una serata per scoprire i sentieri dei boschi varesini “in notturna” e – una volta in vetta – osservare lo spettacolo del cielo stellato col telescopio. A organizzare l’evento è sempre la guida Davide Canil insieme agli esperti astrofili di PhysicalPub.

Il ritrovo è sempre alle 17 alla Rasa di Varese. Da lì parte l’escursione verso la cima al Monte Chiusarella (350 metri di dislivello): luogo perfetto per ammirare il cielo della notte, scoprire leggende, segreti, curiosità, ma anche un’occasione per “navigare” tra le costellazioni con il laser astronomico e scoprire come usarlo per orientarsi. Una volta alla base, è invece il momento di osservare più da vicino la grande nebulosa di Orione, i crateri della Luna, le stelle e i pianeti grazie ai telescopi di PhysicalPub.

I posti sono limitati e la quota di partecipazione (comprensiva di assicurazione personale) è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria a questo link dove sono illustrati tutti i dettagli dell’escursione.