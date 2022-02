Novità in casa amaranto: Chiara Priolo è la nuova ala della pallamano Cassano Magnago

Classe 2006 e ala destra mancina, Chiara Priolo è il nuovo innesto della pallamano Cassano Magnago, può giocare come prima e seconda in difesa.

Nata a Mascalucia, in provincia di Catania, dove ha cominciato a giocare a pallamano, ha esordito in serie A Beretta con il Troina e l’Erice.

Ora è approdata al Cassano Magnago per continuare il proprio percorso di crescita: oltre a prendere posto nelle formazioni under 17 e under 20, giocherà nelle categorie seniores di serie A1 e A2.

A spiegare come Priolo sia il profilo adatto per la società amaranto, sempre alla ricerca di giovani talenti da valorizzare e fare cresce, il presidente Massimo Petazzi: «Abbiamo voluto dare l’opportunità a questa ragazza di frequentare la nostra attività, che le potrebbe offrire ampie opportunità di crescita. La ragazza è assolutamente ben dotata e predisposta per lo sport della pallamano e abbiamo grandi aspettative per un suo upgrading rapido per poterle consentire di calcare palcoscenici più importanti».