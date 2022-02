A nuoto da Monate a Ischia passando per Maccagno: ecco le date dell’Italian Open Water Tour Challenge 2022

Cresci, nuota, ama. In inglese rende meglio: “Evolve, swim, love“.

È il claim scelto per lanciare l’edizione 2022 dell’Italian Open Water Tour, il Challenge di nuoto in acque libere che toccherà 9 tappe, partendo dalle tradizionali Maccagno e Monate fino a Noli, Ischia, Baratti, Vulcano, Peschiera del Garda e le novità assolute di Lignano Sabbiadoro e Genova Boccadasse.

EVOLVE.SWIM.LOVE.

Il Challenge 2022, giunto alla sua settima edizione, alza l’asticella e si pone l’obiettivo di portare il nuoto in acque libere ad essere un veicolo di benessere, di evoluzione nel modo di affrontare lo sport, in un periodo sociale complicato come questo.

“EVOLVE. SWIM. LOVE.“ appunto, in cui “love” sta proprio a rappresentare non il punto di partenza ma quello di arrivo portato in dote da una disciplina sportiva in continuo movimento.

Le iscrizioni sono aperte su www.italianopenwatertour.com da qualche settimana e la corsa alla ricerca di motivazioni e obiettivi, passando per un forte sentimento di condivisione, ha già scaldato cuori e animi dei centinaia di atleti già iscritti in molti casi a tutte e nove le tappe previste dal Tour 2022.

Sono stati oltre tremila gli appassionati che hanno preso parte al Circuito dello scorso anno provenienti da ottantadue provincie differenti, testimonianza diretta di un movimento in crescita ed espansione territoriale.

Le premiazioni delle classifiche del Challenge presso la Reggia della Venaria Reale (TO) a dicembre sono state il suggello dell’annata ed impreziosite dalla presenza di due campioni del mondo: Alessandro Miressi e Simone Ruffini hanno premiato tutte le categorie rendendo la consegna un momento davvero unico per tutta la comunità di Italian Open Water Tour, a partire dai due vincitori assoluti Diego Fedeli e Sara Petrolli.

GRANDI NOVITÀ: DUE NUOVE PRESTIGIOSE TAPPE

Tutte le nove tappe concorreranno per la conquista del Challenge 2022, come sarà possibile anche solo partecipare ad alcune per concorrere alle classifiche di tappa.

Dopo il sorprendente inizio 2021 con oltre 530 iscritti alle isole Eolie presso l’incantevole isola patrimonio dell’umanità UNESCO Vulcano (quest’anno sarà seconda tappa il 4 e 5 giugno), il Tour 2022 partirà il 22 maggio con una nuova suggestiva e prestigiosa tappa: Genova Boccadasse, The start swim Zena .

L’evento, patrocinato dal Comune di Genova con l’assessore ai grandi eventi Paola Bordilli e dalla Regione Liguria con l’assessore allo sport Simona Ferro, vedrà svilupparsi le gare (hard swim di 4000 mt, smile swim del miglio marino e relay swim della staffetta) tra i Bagni San Nazaro, la lunga passeggiata cittadina di Corso

Italia e l’incantevole Boccadasse che regala alla tappa anche il nome: la Traversata Crêuza de mä. The start swim Zena nasce anche dalla volontà di creare un evento cittadino dedicato per festeggiare il 150° anniversario della Società Nazionale di Salvamento che sarà al fianco dell’organizzazione per l’intera giornata oltre a mettere in palio i Trofei del 150° SNS. La Società Nazionale di Salvamento, ricordiamo, forma bagnini intutta Italia e può contare su novantamila soci.

Già confermate in acqua due presenze di grande prestigio: il già campione del mondo Edoardo Stochino e l’atleta genovese della nazionale Francesco Ghettini.

La seconda new entry del Tour è la prima località con affaccio sul mar adriatico: Lignano Sabbiadoro. La località friulana nasce con le stimmate della predestinata: l’unica gara open water di tutto lo stivale in notturna. Gli atleti (hard swim 4 k, smile swim miglio marino e relay swim staffetta) saranno forniti di una boa luminosa

che renderà il colpo d’occhio dal lungo mare di Lignano Pineta davvero impareggiabile. Per mezzanotte e mezza, con la fine delle gare, è anche previsto il bagno di mezza estate aperto ad accompagnatori e spettatori.

II° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO IN ACQUE LIBERE OPEN

Dopo la prima edizione svolta nella cornice incantata di Baratti (LI) (quest’anno sarà quarta tappa il 25/26 giugno, sempre co-organizzata con la Società Nuoto Piombino), il II° Campionato Italiano di nuoto in acque libere open è previsto nella storica location per IOWT di Noli (l’unica insieme a Monate ad essere presente nel programma del Circuito dalla prima edizione del 2016) l’11 settembre. L’evento, nato dalla sinergia con una storica organizzatrice di eventi federali, vuole appunto dare l’opportunità a tutti gli appassionati di ritrovarsi e condividere la propria passione, dai semplici amatori agli agonisti, senza egida se non quella segnata dal nuoto in acque libere, in quanto tale, ambito perfetto per misurarsi nelle stessegare in maniera trasversale senza tesserini. Il II° Campionato Italiano di nuoto in acque libere open oltre ad assegnare i titoli sulle distanze di 7000 mt, miglio marino e staffetta 1⁄2 miglio marino x 3, è inserito nel Circuito quindi è anche tappa ufficiale del Challenge

2022.

I GRANDI CLASSICI MONATE SU 2 GIORNI E MACCAGNO

Il 18 e 19 giugno aprirà la stagione lacustre la Traversata dei Pionieri a Travedona Monate, per il primo anno strutturata su due giorni di gara: il sabato la “classica” hard swim di 5000 mt e la grande novità della smile swim miglio marino dalla suggestione unica prevista poco prima del tramonto, mentre la domenica la storica super smile swim di 2500 mt seguita dalla staffetta del 1⁄2 miglio marino X 3. Confermata la formula (con gare hard swim 6000 mt, smile swim 2500 mt e relay) per la tappa di Maccagno del 17 luglio, oramai vero e proprio riferimento del movimento open water d’Italia per la fama di avere gare impegnative e al contempo uniche come la circumnavigazione dei Castelli di Cannero.

I NUOVI CLASSICI PESCHIERA DEL GARDA E ISCHIA

Dopo una sola edizione, la tappa che ha portato i nuotatori nelle acque incantate dei bastioni Patrimonio dell’umanità UNESCO di Peschiera del Garda, raddoppia diventando appuntamento da due giorni e quattro gare (smile swim miglio marino, super smile swim 3000 mt, hard swim 5000 mt e relay swim staffetta) il 24 e 25 settembre. La Traversata dei bastioni, alla sua seconda edizione, entra così a far parte dei grandi classici nel novero del Tour così come la Traversata di Nettuno di Ischia (8 e 9 ottobre), capace di ospitare la scorsa edizione ben due campioni del mondo (Simone Ruffini e Valerio Cleri) e quest’anno anche testimonial di Procida Città della cultura 2022 con la sua Procida Ischia di 6000 mt (accompagnata dalle smile swim miglio marino, super smile swim 3000 mt e relay swim staffetta).

LE PARTNERSHIPS SNS e AVIS

Gemellata a IOWT dalla nascita e unita da un rapporto sempre più consolidato, la Società Nazionale di Salvamento continuerà ad affiancare il Tour a garanzia di un coordinamento generale altamente specializzato e a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli atleti, priorità assoluta degli organizzatori. “Open water, open mind” è il nome del Trofeo messo in palio ad ogni tappa tra i donatori Avis, a suggello della forte partnership caratterizzata dal gonfiabile di partenza delle gare. AVIS Provinciale Varese, che seguirà il Tour nelle tappe di Monate e Maccagno, passerà il testimone ad AVIS Liguria e Avis Provinciale Savona per la tappa di Noli e a loro volta ad AVIS Veneto per quella di Peschiera del Garda. Già operative le collaborazioni nelle nuove tappe con Avis Comunale Genova nel capoluogo ligure, Regionale Friuli Venezia Giulia e Toscana a Lignano Sabbiadoro e Baratti per quella che sta diventando una vera e propria progettualità comune su scala nazionale.

CHARITY PROGRAM #MiFidoDiTe

IOWT per il Challenge 2021 ha sposato con orgoglio e passione il Progetto #MiFidoDiTe a sostegno di RarePartner: Alessandro Mennella e Marcella Zaccariello, legati l’uno all’altra con una corda di soli 50 cm da coscia a coscia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca hanno partecipato a tutte le tappe mettendo insieme una vera e propria maratona acquatica. Alessandro è affetto da Sindrome di Usher, quindi sordo dalla nascita e ipovedente. Nel 2022 avrà luogo il “secondo tempo” del progetto: trasmettere e raccontare, con l’ausilio delle realtà ospitanti, la grande cavalcata dello scorso anno per mettere il bagaglio di idee ed esperienze al servizio di un numero sempre più grande di realtà tanto sportive quanto scolastiche.

GLI SPONSOR A KM ZERO

E’ in grande evoluzione il rapporto col Birrificio Artigianale L’Orso verde di Busto Arsizio, vera e propria istituzione birraria in ambito nazionale ma non solo: una delle caratteristiche più grandi del Circuito stesso sono senza ombra di dubbio i trofei birrari personalizzati forniti dal birrificio bustocco confermati quindi come punta di diamante del binomio. New entry, sempre a km zero, Vince.shop di Gallarate realtà in grande espansione di integratori ed esperti della nutrizione sportiva.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Sul portale www.italianopenwatertour.com è possibile consultare tutti gli eventi e le gare di ogni tappa a cui ci si iscrive registrandosi sul sito stesso.