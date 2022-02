Nuova igiene urbana a Varese: seconda fase con sopralluoghi negli esercizi commerciali e nelle attività produttive

Il nuovo gestore di igiene urbana a Varese, l’impresa Sangalli, dà avvio a una campagna di sopralluoghi per aggiornare il censimento delle utenze e intervistare gli esercizi commerciali, pubblici e le attività produttive: l’obiettivo è quello di adeguare il più possibile le nuove attrezzature per la raccolta differenziata alle esigenze dell’utenza. La campagna, condotta da operatori identificati con badge, è avviata a partire da oggi. martedì 1 febbraio.

Le regole, i calendari e le attrezzature attualmente utilizzati resteranno in vigore fino al mese di maggio, quando i servizi di raccolta differenziata saranno rinnovati. Nel frattempo per le utenze non domestiche, quindi esercizi commerciali, pubblici e attività produttive, gli addetti verificheranno che le esigenze delle utenze siano adeguate per tipologia e numero con le attrezzature per la raccolta differenziata da consegnare successivamente.

Nel corso della campagna, verranno inoltre raccolte le richieste dei commercianti che vorranno usufruire di servizi specifici, come ad esempio il ritiro degli imballaggi in cartone e delle cassette di plastica e di legno.

Per quanto riguarda gli stabili residenziali, il censimento prevede la semplice verifica di coerenza dei civici con il database delle utenze e successivamente, per i condomini, il contatto con gli amministratori, sempre finalizzato a garantire la massima aderenza delle forniture alle esigenze degli stabili e delle utenze residenti.