Nuove cariche in Aime giovani: Bononi presidente e Cabrele segretario

Si è tenuta recentemente l’assemblea di Aime Giovani in cui il Gruppo dei giovani di AIME, Associazione Imprenditori Europei, ha rinovato le cariche elettive, eleggendo all’unanimità come nuovo presidente Andrea Bononi – che prende il posto di Matteo Marchesi – e come nuovo segretario Angelo Cabrele.

Andrea Bononi ha seguito fin dalla nascita la costola giovanile dell’Associazione ed è tra i suoi fondatori. Laureato in scienze politiche, esperto di contrattazione collettiva e di concertazione, da 2 anni si occupa di consulenza assicurativa e finanziaria per privati e aziende.

Angelo Cabrele, laurea in giurisprudenza, è stato per anni nell’amministrazione pubblica come Consigliere Comunale nel Comune di Valganna, ed è attualmente Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Maximus, società leader nei servizi di supporto alla persona nell’ambito della salute, welfare, ricollocazione e accompagnamento al lavoro, inoltre svolge la mansione di Consigliere presso la Fondazione Lodovico Pogliaghi.

«E’ per me una gioia vedere Andrea e Angelo nel nuovo corso – Ha commentato il presidente uscente Matteo Marchesi – La costola giovanile di AIME con loro potrà fare bene, anche grazie al lavoro svolto finora. Faremo di tutto per contribuire materialmente a potenziare ulteriormente l’efficienza di questo Gruppo».

«E’ per me un onore questa carica – è il commento invece del neopresidente Andrea Bononi – Nei prossimi mesi daremo vita a nuove iniziative che la sezione giovanile metterà in atto. Molti progetti sono già in cantiere e ringrazio Matteo Marchesi per la sua disponibilità a lavorare insieme su di essi”.

«Le sensibilità di AIME Giovani nel nuovo corso si concentrerà fin da subito sui temi più che mai attuali per l’imprenditoria e per i giovani – Ha concluso il neosegretario Angelo Cabrele – il PNRR e le opportunità per i millenials, la sostenibilità ambientale delle Aziende nel breve e medio periodo, il ricambio generazionale al tempo della digitalizzazione e la creazione di nuove figure professionali».