Nuove modalità per l’accesso al centro di raccolta rifiuti di Lonate Ceppino

A Lonate Ceppino entrano in vigore nuove modalità per l’accesso al centro per la raccolta rifiuti di via Franklin.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta, è entrato in vigore lunedì 14 febbraio.

Il nuovo regolamento riguarda sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche.

Per le utenze domestiche vengono dettagliate le modalità di accesso all’area (con la tessera sanitaria) e le tipologie di rifiuti conferibili, così come il trasporto dei rifiuti, con l’auto o, con una precisa regolamentazione , con mezzi più grandi.

Qui le nuove regole per le utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche (che possono accedere solo con la Sieco Card) vengono fissati due giorni di accesso – il giovedì pomeriggio e il sabato mattina secondo gli orari di apertura – le modalità di trasporto e le tipologie di rifiuti conferibili: carta e cartone, vetro, legno e metallo, nonché le sanzioni per chi viola le regole.

Qui le nuove regole per le utenze NON domestiche.