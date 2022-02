“Nuove regole per il superbonus 100% per fermare le più grandi truffe della storia d’Italia”

Il caos sul superbonus 110% e su tutte le altre agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni è colpa «di chi ha voluto costruire un sistema con pochissimi controlli». È così che il Premier Mario Draghi risponde alle critiche dopo che il sistema di cessione dei crediti si è fortemente rallentato nel corso delle ultime settimane.

Il Primo Ministro ricorda quindi che il sistema «si è fermato non tanto per gli ostacoli al divieto di cessione ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di importi fraudolenti che hanno raggiunto i 2,3 miliardi».

Una questione non da poco e che, considerando tutte le indagini in corso, porta il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, a parlare delle «truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto».

Il governo comunque rassicura che il sistema di queste agevolazioni dovrà essere salvaguardato ma «con condizioni di certezza che permetteranno a tutto di funzionare meglio». Cosa è successo e i correttivi che sono al vaglio del governo sono spiegati dallo stesso Mario Draghi e dal Ministro Franco in questo video