Nuovi servizi in arrivo al consultorio di Malnate. Il sindaco: “Colloqui positivi, aspettiamo di riaprire”

Il Sindaco Irene Bellifemine sottolinea il risultato ottenuto dopo gli incontri con Asst Sette Laghi per chiedere il mantenimento del Centro prelievi e l’ampliamento dei servizi al Consultorio di Malnate. L’Asst Sette Laghi, rispondendo alle ripetute richieste del sindaco Irene Bellifemine, si è impegnata a ripensare all’offerta sanitaria proposta ai malnatesi nel centro di piazza Libertà.

«La richiesta fatta a più riprese di mantenere aperto il punto prelievi – spiega il sindaco Irene Bellifemine – nasce dall’esigenza espressa da numerosi cittadini, soprattutto i più fragili come anziani e donne gravide, dei quali mi sono fatta portavoce perché necessitano di particolari esami ematologici o trovano più comodo recarsi presso il centro che afferisce al laboratorio analisi ospedaliero».

«Un’altra esigenza espressa – prosegue il sindaco malnatese – è stata la possibilità di poter effettuare il pagamento delle prestazioni del Ticket direttamente in loco ed avere lo sportello “Scelta e Revoca del medico di base” che può aiutare i neogenitori e i cittadini nella scelta nei casi di cessata attività dei medici che vanno in pensione, come accaduto negli ultimi anni. Il servizio di scelta e revoca è stato garantito per anni dal comune, che se ne era fatto carico formando personale dedicato, ma che con l’avvento della pandemia si è rivelato un servizio insostenibile per l’amministrazione proprio a seguito del covid».

L’impegno è stato confermato durante l’incontro di settimana scorsa con il Direttore Sanitario Ivan Mazzoleni e confermato poi dalla dottoressa Augusta Diani, responsabile della sede di Malnate.

«Ora – prosegue Irene Bellifemine – attendo la pubblicazione del Bando di affidamento del servizio e spero che la procedura si concluda quanto prima, nell’interesse dei cittadini mi auguro che i servizi possano partire per marzo. Il risultato ottenuto è molto importante e significativo per agevolare i servizi sanitari di prossimità, confido che ora si prendano in considerazione anche le richieste fatte per ottenere altri servizi come l’ufficio protesico, l’attivazione dello sportello ADI, l’ambulatorio infermieristico e la possibilità di avere specialisti come geriatra, cardiologo, diabetologo, almeno periodicamente per le visite specialistiche. Infine auspico nell’aumento delle ore del ginecologo per ridurre le liste d’attesa e la possibilità di effettuare le vaccinazioni per la prevenzione del HPV. La riforma sanitaria si propone di ampliare i servizi territoriali e questo è un passo in avanti per Malnate, che si trova a confine tra due province, porta a credere che si sia inteso il punto di forza del territorio e della storicità del Consultorio che raccoglie utenze non solo cittadine ma anche dei comuni limitrofi».