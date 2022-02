Obbligo vaccinale: nel Varesotto sono oltre 34.000 gli over 50 ancora da raggiungere

Migliorano ulteriormente i dati relativi alla quarta ondata pandemica in provincia di Varese. Ogni indicatore è in calo: i nuovi positivi dell’ultima settimana sono stati 9.391 contro i 14.119 della scorsa rilevazione; la percentuale di positività sui tamponi effettuati ( 83,477 contro 95.525 precedenti) è scesa dal 22,8 al 18,5%; l’incidenza ogni 100.000 abitanti rimane sempre sopra mille ma si attesta a 1.052 contro i quasi 1600 di sette giorni fa.

L’EPIDEMIA FRENA MA NON NEL LUINESE

Le curve epidemiche sono in discesa in tutti i distretti delle due Asst: solo in quello di Luino la curva si mantiene piatta al posto di abbassarsi, con un’incidenza sopra i 1600 casi ogni 100.000 abitanti nettamente al di sopra della media degli altri territori che si pongono tra i 1250 e i 1300.

Resta ancora elevata la richiesta di tamponi, soprattutto da pare di chi ne ha bisogno per ottenere il green pass base o per viaggiare all’estero: nell’ultima settimana sono stati effettuati 60.000 test su un totale di 110.476 screening. Alta ancora la domanda da parte delle scuole con 22.583 tamponi mentre sono stati eseguiti 1460 controlli per persone con sintomi ( di cui 444 nei territori della Sette Laghi, 437 in quelli. della Valle Olona e 579 nel Comasco) .

UN FORM PER CHIEDERE I CERTIFICATI DI INIZIO O FINE QUARANTENA

Torna ad essere on line il form per richiedere i provvedimenti di inizio o fine quarantena. Si tratta di una pagina internet che offre l’opportunità al cittadino di chiedere il documento o fare una segnalazione: la richiesta potrà essere inoltrata solo nel caso in cui siano già passate 72 ore dalla data del tampone positivo o negativo. (Per il form clicca qui)

TAMPONI NON REGISTRATI: DIFFIDATI 7 EROGATORI

Sono ancora numerose le segnalazioni di disguidi nel sistema di comunicazione dei certificati che avviano o concludono la quarantena, importanti per l’ottenimento del green pass. Tra le criticità rilevate da Ats Insubria anche alcuni erogatori che non segnalavano nel canale ufficiale l’esito del tampone: « Stiamo verificando ogni anomalia – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – abbiamo diffidato 7 operatori, tra le province di Varese e di Como, che non erano registrati nel portale regionale. Così non entravano nel sistema di comunicazione ufficiale e le persone rimanevano escluse dai provvedimenti. Abbiamo anche individuato alcune irregolarità nelle comunicazioni da parte degli erogatori che abbiamo sistemato».

Per ottenere il green pass di guarigione occorre avere un tampone positivo registrato a norma di legge, in caso di tampone effettuato all’estero occorre il certificato di guarigione emesso dall’autorità sanitaria straniera, il tampone autosomministrato non genera alcun documento ufficiale per ottenere il green pass.

OBBLIGO VACCINALE: QUASI 15.000 CINQUANTENNI DA RAGGIUNGERE

Attualmente, in provincia di Varese, si è sottoposto a vaccinazione il 92% della popolazione over50. Dal primo febbraio, ricordiamo, è scattato l’obbligo vaccinale pena la comminazione di una multa da 100 euro. Nel nostro territorio mancano ancora all’appello 14.993 over 50 ( 10,2%), 9554 ultrasessantenni ( 8,6%), 5.900 settantenni (6,8%) e 3567 over80 ( 4,8%).

Nella fascia 5 – 11 anni, la campagna vaccinale ha raggiunto il 33,7% dei bambini, un dato leggermente superiore alla media lombarda. Nel primo weekend ad accesso libero negli hub della Sette Laghi e della Valle Olona si sono presentati 474 bambini.