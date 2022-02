Offese alla consigliera Angelino di Lonate Pozzolo, Udc: “Dimissioni degli assessori Ferrario e Derisi”

«Riteniamo che la frase dell’assessore Ferrario nei confronti di Ausilia Angelino sia inaccettabile e inconcepibile in un contesto democratico, e il fatto che sia stata rivolta ad una donna ed in un luogo istituzionale, la rende ancor più grave. Come grave è stata la mancata presa di distanza nei confronti dell’assessore da parte del sindaco e dalla maggioranza che la sostiene; soprattutto da parte dell’assessore alla gentilezza e pari opportunità, Melissa Derisi, la quale ha preferito optare per il silenzio. A tal proposito saremmo curiosi di conoscere il pensiero della “redazione gentile”, fortemente voluto dall’assessore competente».

A parlare è Udc di Lonate Pozzolo, denunciando quanto accaduto nello scorso consiglio comunale, giovedì 24 febbraio: nel corso della discussione sulle aree delocalizzate a Malpensa, l’assessore al Bilancio si è rivolto alla consigliera di opposizione invitandola a «collegare la bocca al cervello prima di parlare». Non è la prima volta che tra i due, durante il dibattito politico, si arriva a dei toni accesi, ma questa volta si è andati oltre.

L’offesa in consiglio comunale

Angelino ha dichiarato la sua contrarietà assoluta alla delibera formulata tra Regione Lombardia, Aler e i Comuni intorno a Malpensa (Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo) sulle aree delocalizzate: «Secondo me noi potevamo aiutare Sai, dandole questo servizio per non mandarla in rosso; è stata un0aggravante per il rispetto della nostra municipalizzata».

«Premesso che la richiesta della consigliera Angelino di affidare la manutenzione del verde delle aree delocalizzate alla SAP non era assolutamente impossibile; forse avrebbe richiesto un maggiore sforzo dell’ amministrazione Rosa nei confronti di Regione Lombardia. Ma questo è un discorso a parte in quanto l’amministrazione comunale in questi quattro anni di governo ci ha dimostrato solo l’incapacità di gestire la cosa pubblica», commenta Udc.

L’unica a reagire alle parole di Ferrario è stata proprio Angelino: «Si vergogni a parlare così davanti a una donna». Dalla maggioranza nessuno ha ritenuto opportuno intervenire, si è sentito qualche commento sdegnato da parte dei cittadini presenti in aula.

«Per tale motivo, la segreteria Udc di Lonate Pozzolo esprime piena solidarietà alla consigliera Ausilia Angelino, condannando fortemente le parole espresse dall’assessore Ferrario e il silenzio della maggioranza e del sindaco Rosa. A tal proposito, sarà nostra premura formalizzare al sindaco Rosa la richiesta di dimissioni degli assessori Ferrario e Derisi, in quanto palesemente incompatibili con il ruolo rivestito in un contesto democratico quale il consiglio comunale».

La vicenda ha attratto le attenzioni di Piero Galparoli, responsabile Enti Locali Forza Italia, di Rosa Taiani, di Azzurro Donna Varese, e il vicecoordinatore vicario di Forza Italia provinciale Giuseppe Taldone, che hanno espresso solidarietà ad Angelino e condannato fortemente il comportamento dell’assessore.