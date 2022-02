Olgiate Olona ricorda le Foibe con la testimonianza dell’esule istriana Anna Maria Crasti

Sabato 11 febbraio l’amministrazione comunale di Olgiate Olona ricorda le vittime delle Foibe, in occasione della Giornata del ricordo. Alle 21, presso il teatrino di Villa Gonzaga, si terrà un incontro pubblico con Anna Maria Crasti, esule dall’Istria nell’anno 1948, che racconterà fatti storici e fatti personali ad essi intrecciati.

Al mattino, ore 10,30, ritrovo presso il Monumento alle Vittime delle Foibe in via Piave e commemorazione a cura degli alunni della classe quinta della scuola primaria Gerbone dopo la Ddeposizione fiori al Monumento.

Il commento del sindaco di Olgiate Olona, Gianni Montano: «Dopo l’inaugurazione, due anni addietro, del monumento alle Vittime delle Foibe, l’Amministrazione di Olgiate Olona non smette di investire energie per la trasmissione di quel Ricordo, che caratterizzandosi per il suo alto valore morale deve divenire pietra d’angolo nella costruzione di una società democratica, propugnatrice dei princìpi costituzionali di solidarietà e ripudio di ogni forma di violenza. La cerimonia del 10 febbraio, in questo senso, vorrà sottolineare la solennità dell’evento, testimoniata – oltre che dalla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose – dall’attivo impegno degli alunni della classe quinta della Scuola Primaria Gerbone. L’incontro pubblico di venerdì 11 febbraio, poi, grazie alla testimonianza di Anna Maria Crasti – esule da Orsera d’Istria – riporterà la solennità dell’evento a una dimensione di umano ricordo da parte di una donna che sulla sua pelle ha vissuto il dramma di quella triste pagina di storia».