Olimpiadi invernali, Dominik Fischnaller vince il bronzo nello slittino

Foto da Italia Team – Dominik Fischnaller ha conquistato il podio alle Olimpiadi invernali di Pechino nello slittino. L’atleta altoatesino si è aggiudicato il terzo posto dopo le quattro manche domenica 6 febbraio: la prima volta dopo due Olimpiadi, in cui non era mai riuscito a raggiungere la medaglia. A vincere la gara di domenica è stato Johannes Ludwig (Germania), mentre la seconda posizione è andata a Wolfgang Kindl (Austria).

Un successo che giunge dopo una gara per nulla scontata, soprattutto per il fatto che il cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, era risultato positivo al coronavirus. Dominik era stato indicato come “contatto stretto”, ma mostrando il suo tampone negativo ha potuto così dimostrare di non averlo contratto, riuscendo così gareggiare.

«È una medaglia alla quale tenevamo tantissimo – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita».