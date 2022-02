Olimpiadi invernali di Pechino 2022: ecco come seguire i Giochi a cinque cerchi

Prendono ufficialmente via venerdì 4 febbraio (ma le gare sono iniziate mercoledì 2) le XXIV Olimpiadi Invernali che per la prima volta si disputano in Cina: la città a cui sono assegnate è Pechino (Beijing), che aveva già ospitato i Giochi estivi nel 2008. Per questo motivo la capitale cinese è la prima località ad aver ospitato entrambe le tipologie di Olimpiadi. La scelta del CIO ha dato vita ad alcune proteste che culmineranno con il cosiddetto “boicottaggio diplomatico” da parte di numerosi Paesi occidentali: nessuna ripercussione per gli atleti ma assenza di rappresentanti politici nelle varie fasi della manifestazione.

LE DATE

La cerimonia di apertura, allo Stadio Nazionale di Pechino (il cosiddetto “nido d’uccello” costruito per i Giochi 2008) di venerdì 4 dalle 13 ora italiana apre una manifestazione lunga due settimane e tre weekend: le gare termineranno infatti domenica 20 febbraio con l’assegnazione delle ultime 4 medaglie d’oro, il gran gala di chiusura del pattinaggio e la cerimonia di chiusura, di nuovo allo stadio della capitale. Da sabato 5, in ogni giornata, verranno assegnati alcuni titoli olimpici: il giorno più “rovente” è quello di martedì 8 con ben 10 podi in programma. Per gli aggiornamenti quotidiani sulla squadra italiana vi consigliamo il SITO UFFICIALE predisposto dal Coni per la spedizione cinese.

LE GARE IN TV

In Italia, le gare olimpiche possono essere seguite fondamentalmente su due emittenti: la Rai in chiaro e il gruppo Discovery-Eurosport a pagamento. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 100 ore e suddividerà i propri collegamenti tra un canale generalista, RaiDue, e quello specializzato RaiSport. Le trasmissioni saranno visibili agli utenti anche sul portale RaiPlay.

Discovery+ ed Eurosport Player garantiranno una copertura integrale dell’evento a tutti i propri abbonati; Eurosport è però disponibile anche sui canali 210 e 211 del pacchetto Sky. In streaming ci sono inoltre alcune piattaforme a pagamento che trasmetteranno le gare: è il caso di Dazn, Amazon Prime, Now e TimVision.

La differenza di orario tra Pechino e Roma è di sette ore: le gare quindi si disputeranno soprattutto tra la notte e la metà del pomeriggio italiani.

Michela Moioli (foto Coni)

L’ITALIA AI GIOCHI

Ai Giochi Olimpici partecipano 91 nazioni comprese le novità assolute dell’Arabia Saudita e di Haiti e compresa la Russia che per le note vicende legate al doping prende parte alla competizione con gli atleti schierati sotto la bandiera a cinque cerchi e senza l’inno nazionale. L’Italia è come sempre una delle delegazioni più attese, sia per l’illustre passato (124 medaglie di cui 40 d’oro) sia per la presenza di alcuni atleti di grande rilievo internazionale a partire dallo sci alpino, la disciplina più conosciuta e seguita. La portabandiera è un’atleta lombarda, la bergamasca Michela Moioli, oro nello snowboard a PyeongChang 2018: sostituisce Sofia Goggia, campionessa uscente in discesa libera a causa dell’infortunio patito da quest’ultima. Goggia parteciperà ai Giochi ma ha dovuto cambiare i programmi di avvicinamento ed è stata costretta a rinunciare alla cerimonia. In tutto la squadra italiana conta 118 atleti anche se i conti… si faranno alla fine perché le problematiche legate al covid potrebbero costringere qualcuno a rinunciare (e qualcun’altro a intervenire in extremis).

SUPERLOMBARDIA

La Lombardia, che tra l’altro sarà la prossima sede dei Giochi Invernali insieme al Veneto (Milano-Cortina 2026), con 21 atleti è seconda solo alla Provincia Autonoma di Bolzano (29) per numero di iscritti con i colori dell’Italia. Oltre a Moioli e Goggia, tra i lombardi a Pechino ci sono la leggenda dello short track Arianna Fontana e la sciatrice Federica Brignone (però cresciuta in Val d’Aosta), prima italiana a vincere la coppa del mondo assoluta di sci alpino. Non ci sono invece atleti nati o tesserati nel Varesotto.

LE SEDI DI GARA

Oltre a Pechino, dove si terranno le cerimonie e una serie di gare indoor in alcuni palazzi dello sport (hockey, pattinaggio artistico e velocità, short track, curling…) sono altre due le località nelle quali si disputeranno i Giochi. Nella Contea di Yanquing ci saranno le prove di sci alpino e quelle sulla pista di bob, slittino e skeleton; a Zhangjiakou invece sono concentrati lo sci nordico (fondo, salto, combinata), il biathlon e lo snowboard.