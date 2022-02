Openjobmetis a un punto dal capolavoro: la Virtus si salva all’ultima azione

Si fermano sul ferro le speranze della Openjobmetis di prendersi la quarta vittoria di fila, questa volta ai danni della Virtus Bologna scudettata. L’ultimo possesso biancorosso, con qualche buon secondo per poter pensare a una soluzione a più alta percentuale, è stato gestito dal folletto Keene che ha provato la tripla, senza però andare a segno. Termina 80-81 a Masnago, i due punti se li portano a casa i Campioni d’Italia in carica, ma Varese anche questa sera ha mostrato cose molto positive.

Galleria fotografica Openjobmetis - Virtus Bologna 80-81 4 di 55

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – SEGAFREDO V. BOLOGNA 80-81

(16-25, 48-41; 60-69)

VARESE: De Nicolao 10 (3-9, 1-6), Librizzi (0-1 da 3), Beane 12 (1-2, 2-5), Vene 27 (3-5, 7-11), Sorokas 9 (2-3, 1-3); Reyes, Virginio, Ferrero 9 (1-3, 1-4), Keene 13 (1-2, 0-10). Ne: Cane, Bottelli. All. Roijakkers.

V. BOLOGNA: Ruzzier (0-1 da 3), Pajola 13 (4-5), Weems 14 (5-8, 1-2), Alibegovic 12 (3-3, 2-6), Jaiteh 17 (4-9); Tessitori 2 (1-1), Cordinier 13 (5-8, 1-4), Mannion 10 (1-3, 2-6), Alexander (0-2 da 3). Ne: Colombo, Ceron, Barbieri. All. Scariolo.

ARBITRI: Giovannetti, Borgioni, Galasso.

NOTE. Da 2: V 11-24, B 23-37. Da 3: V 12-40, B 5-21. Tl: V 22-25, B 17-23. Rimbalzi: V 30 (8 off., Vene 9), B 40 (Jaiteh 9). Assist: V 15 (De Nicolao 6), B 16 (Pajola 5). Perse: V 7 (Beane 4), B 12 (Alibegovic 3). Recuperate: V 8 (De Nicolao 3), B 4 (Alexander 2). Usc. 5 falli: Librizzi, Alibegovic. Spettatori: 1.800 circa (35%).