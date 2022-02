Orti urbani, a Rescaldina aperto il bando per i venti lotti di via Etna

AAA aspiranti contadini cercansi a Rescaldina. Nei giorni scorsi in paese si è aperto il bando per l’assegnazione degli orti urbani comunali di via Etna, che mette a disposizione dei cittadini interessati 18 appezzamenti di terreno da coltivare per due anni a fronte della corresponsione di una cauzione simbolica di 50 euro e del pagamento delle utenze.

Potranno farsi avanti tutti i residenti maggiorenni che non dispongano già di un orto o di un terreno potenzialmente utilizzabile come orto in paese o nei comuni confinanti e che non siano agricoltori di professione, ad eccezione di chi deve somme di denaro al comune o ha in corso vertenze con Piazza Chiesa. Le domande verranno poi vagliate da una commissione ad hoc, che stilerà una graduatoria sulla base del reddito familiare calcolato in base all’indicatore ISEE: gli orti verranno assegnati tramite un sorteggio effettuato dall’Ufficio Lavori Pubblici e non ci potranno essere modifiche. Eventuali lotti vacanti potranno comunque essere assegnati attraverso una relazione dell’Ufficio Servizi Sociali a famiglie in condizioni di fragilità che stanno seguendo un percorso per l’autonomia socio-economica.

Quella degli orti urbani è un’iniziativa diffusa in tutto il Legnanese che a Rescaldina ha preso vita nell’estate del 2016, quando la giunta guidata dall’allora sindaco Michele Cattaneo ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di un’area da adibire alla coltivazione dei cittadini in via Etna per una spesa complessiva di 26mila euro. Da allora gli aspiranti contadini hanno avuto due occasioni di farsi avanti con i bandi promossi nel 2017 e nel 2019. Ora Piazza Chiesa, scadute le precedenti concessioni, ha indetto una nuova procedura di assegnazione che dà tempo ai cittadini interessati fino al 31 marzo per farsi avanti: «È un bando a cui teniamo molto – sottolinea il vicesindaco Enrico Rudoni – perché da sempre promuoviamo il chilometro 0, l’autoproduzione e la sostenibilità e pertanto questa iniziativa rientra nell’alveo dello scenario in cui ci muoviamo con le linee programmatiche».