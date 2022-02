Oscar 2022: È stata la mano di Dio di Sorrentino nella cinquina dei migliori film stranieri

La nuova pellicola di Paolo Sorrentino, É stata la mano di Dio, è candidata agli Oscar come miglior film internazionale. La serata di premiazione sarà domenica 27 marzo.

É stata la mano di Dio è il lavoro più intimo del regista, che rievoca la sua Napoli degli anni Ottanta e il dramma della perdita dei genitori, scomparsi improvvisamente quando era giovane; il tutto mentre arriva al Napoli Diego Armando Maradona, che porterà la squadra partenopea alla vittoria dello scudetto.

«Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre», ha commentato il regista, «per arrivare fin qui, c’è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio».

Il nono film del regista ha già vinto Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria al festival di Venezia. Nel 2014 Sorrentino si aggiudicò l’Oscar per i miglior film internazionale con La grande bellezza.

Le altre pellicole straniere agli Oscar

Gli altri film in lizza sono Drive My Car di Ryusuke Yamaguchi (anche candidato come miglior sceneggiatura, miglior regia e miglior film), il regista danese Jonas Poher Rasmussen con Flee; Lunana: A Yak in the Classroom del butanese Pawo Choyning Dorji e La peggiore persona del mondo, del regista norvegese Joaquim Trier.