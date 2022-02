Paga 17 euro ma ruba merce per 166 euro, denunciato dalla Polizia Locale di Busto Arsizio

Paga 17 euro di spesa alle casse automatiche ma nasconde merce per 166. Un uomo di 41 anni è stato denunciato dagli agenti del Nucleo investigativo della Polizia Locale di Busto Arsizio.

Le richieste d’intervento che pervengono alla centrale operativa della Polizia Locale riguardano i più svariati ambiti operativi e sempre più spesso gli agenti di via Molini devono intervenire per reati contro il patrimonio.

Lo fa notare il comandante Claudio Vegetti, portando come esempio un episodio di lunedì 14 febbraio: «Poco dopo le ore 16,30, il nostro operatore ha ricevuto una telefonata da parte del responsabile di un supermercato di via Pirandello che segnalava la presenza di una persona che presumibilmente aveva commesso un furto all’interno dell’esercizio commerciale. Raggiunto il supermercato, la pattuglia in abiti civili del Nucleo Investigativo del Comando Polizia Locale si è confrontata con il vice direttore, una cassiera e con un uomo che poco prima si era presentato alla cassa della spesa automatica depositando e pagando solo una parte della merce acquistata. Aveva poi superato i tornelli della zona di pagamento, occultando la maggior parte della merce sotto i sacchetti della spesa pagata. Gli agenti hanno quindi constatato, insieme al personale del negozio, che lo scontrino della merce pagata risultava comprendere solo alcuni articoli per un valore di 17 Euro, invece dei 166 Euro che corrispondevano al valore della merce nel carrello».

Pur non esibendo alcun documento d’identità, l’uomo ha dichiarato la sue generalità ed è quindi stato accompagnato al Commissariato per la compiuta identificazione, da cui si è avuta la conferma delle generalità dichiarate.

L’uomo, 41 anni, di nazionalità italiana, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.