Pagelle Pro Patria: Caprile superman, squadra unita per fermare il Sudtirol

CAPRILE 7,5 – Mvp del match. Doppio miracolo su Voltan-DeCool dopo 5′. Nella ripresa vince tutti i duelli contro Galuppini che cerca con ogni di sbloccarsi con la maglia dei rot-weiß. Riflessi da gatto, tuffi da Superman.

MOLINARI 6,5 – Parita rocciosa come già visto in stagione sulla destra, dove dà il meglio (se poi gli infortuni dei compagni di reparto lo costringono a giocare a sinistra non è colpa sua). Al 94′ spende un giallo che lo fa entrare in diffida.

BOFFELLI 7 – Capitano e protagonista di una grande partita in cui annulla De Marchi. Guida la difesa e la squadra nella gara più delicata della stagione. Mezzo voto in meno per il giallo: era diffidato e salterà la JuventusU23. Non ci voleva.

SAPORTELLI 6,5 – L’inizio fa un po’ tremare la squadra con una entrata in ritardo su Casiraghi dopo appena 60”. I padroni di casa chiedono subito il giallo ma Petrella si limita all’ammonizione verbale. Giocare senza il peso del giallo lo aiuta a riprendersi e ad aiutare la squadra.

VAGHI 6,5 – Senza Pierozzi spetta a lui la fascia destra. La partita della Pro Patria è contenitiva e quindi lui, che di mestiere fa il terzino, agisce come quinto difensore per annullare l’albero di Natale di Javorcic.

76′ Vezzoni SV – Partecipa anche lui alla partita con una presenza inedita sulla fascia destra.

GHIOLDI 6,5 – La partita contro la Pro Sesto lo aveva visto peccare un po’ nella fase di costruzione, lui che spesso arriva nell’area avversaria. Quando si tratta di sacrificarsi “Pippo” non si mette in discussione. Il suo fiato è prezioso così come la sua corsa.

64′ – BRIGNOLI 6 – L’apporto dato alla causa non si discute, ma perde due palloni sanguinosi che regalano qualche brivido (non richiesto) ai bustocchi.

NICCO 6,5 – Più che regista gioca da sradica palloni davanti alla difesa. A volte molto bene, a volte un po’ meno e rimedia l’ennesimo giallo stagionale.

FERRI 7 – Dopo qualche “gara no” a causa debito d’ossigeno eccolo di nuovo a rincorrere ogni pallone sul rettangolo di gioco. Premiato dai nostri lettori come migliore in campo: giovanissimo e già idolo della piazza.

GALLI 7- – La Pro Patria, quando lo fa, spinge sulla sua corsia. Nel finale regala un pallone prezioso a Stanzani ma l’azione si conclude con un nulla di fatto.

PIU 6,5 – In attacco è l’unico che prova a inquadrare la porta di Poluzzi, il suo colpo di testa termina alto. Aiuta a far da collante ma la Pro Patria non riesce a portarsi nell’area avversaria.

68′ – STANZANI 6: Galli gli serve quello che potrebbe essere il pallone della partita tuttavia per eccesso d’altruismo il numero 7 allarga sulla destra, preferendo scaricare responsabilità e pallone a Vaghi. Azione che ad ogni modo ruba qualche secondo al cronometro. E oggi va bene così-

PARKER 6: Tante sportellate a centrocampo per far rifiatare la squadra ma anche un appoggio sbaglio che manda in porta Casiraghi. Zero i palloni toccati nell’area di rigore.

68′ – PESENTI 6: Non la partita più semplice per un attaccante, si limita (ed è limitato) ad aiutare la squadra.