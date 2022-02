Pagelle Pro Patria: la carne è debole, in attacco Castelli abbaia senza mordere

CAPRILE 6: Solito refrain: incolpevole sui gol, anzi grazie a un’uscita e a dei buoni riflessi posticipa soltanto di una manciata di secondi l’1 a 0 chiudendo lo specchio della porta sul taglio in area di Ghezzi. Ma la trappola del fuorigioco non scatta e sul rimpallo De Sena ha tutto lo specchio della porta a disposizione per insaccare il pallone alle spalle. La deviazione di Pierozzi sul 3 a 0 è l’ultima beffa di una giornata storta.

MOLINARI 5: Con il rientro di Saporetti ritorna a destra, dove finora ha giocato una buona stagione. In occasione del gol di De Sena lui e Boffelli salgono, Saporetti rimane in area seguendo il taglio di Ghezzi e questa incomprensione sull’offside costa la partita, terminata nel peggiore dei modi per i tigrotti.

SAPORETTI 5: Non una partita malvagia, al rientro in campo da “centrale della difesa a tre”. Peccato per quer pasticciaccio brutto de 59esimo minuto.

BOFFELLI 6: Il più solido del reparto difensivo, due belle chiusure nella prima ora di campo quando la Pro Sesto alza il pallone per superare il centrocampo e cercare Marilungo e De Sena.

COLOMBO 6-: Partita giocata con attenzione, sacrificio e determinazione. Se la Pro Sesto sulla destra non riesce a pungere (almeno fino al 2-0) perché il capitano sbarra la strada e aiuta il pressing alto della squadra. Non particolarmente propositivo quando la Pro Patria vuole spingersi avanti, anche perché la squadra cerca altre rotte. 73′ VEZZONI 5,5: Non giocava da novembre e per questo entra in campo con la foga di riprendersi la fascia e il pareggio. La frenesia lo accieca e da un suo controllo sbagliato parte la cavalcata di Gattoni per lo 0 a 2 di Adamoli.

GHIOLDI 5: Qualche buona intuizione, molto meno la concretizzazione. La squadra ha difficoltà a trovare l’ultimo passaggio nei 16 metri difesi della Pro Sesto. 73′ FIETTA 5: Si posiziona al centro della mediana e nei minuti finali gioca il pallone a volte col brivido del pressing della Pro Sesto, in fiducia sul 2 a 0. Partecipa al forcing con un fallo sul portiere che gli costa un giallo: era diffidato e per questo anche lui si unisce alla lista dei giocatori che non prenderanno parte alla trasferta contro il Sudtirol.

NICCO 5,5: Buono l’inizio, tanti palloni giocati in pochi tocchi sia sull’asse a sinistra sia in verticale, ma Del Frate compie due belle parate su Pierozzi e Castelli. Lo svantaggio fa saltare i nervi ai bianco-blu: e se Nicco (ammonizione cercata con insistenza) stacca la testa, la Pro Patria perde la testa. E mai come ora – con Turotti inibito fino al 25 febbraio – c’è bisogno di Testa.

FERRI 5: Solita partita di grande corsa. Ma i chilometri percorsi (le sta giocando tutte) hanno tolto alla sorpresa di questo inverno lo smalto e la brillantezza vista fino a qualche match fa.

PIEROZZI 6: Crea almeno una grande occasione a partita, questa volta merito di un tacco di Stanzani. Senza dubbio è un giocatore almeno da categoria cadetta ma dimostra di essere ancora troppo avventato e Prina glielo fa notare verso la fine del primo tempo quando prova a sorprendere ancora una volta Del Frate con un tiro in corsa da posizione defilata, sarebbe stato meglio non farsi ingolosire stoppare, giocare la palla per gli attaccanti o puntare l’area. Ma il compito della catechesi spetta appunto al biellese. Finisce scarico a rincorrere Ghezzi deviando il pallone alle spalle di Caprile.

STANZANI 5: A Verona l’asse con Castelli aveva portato benefici, contro la Pro Sesto i due dialogano molto meno. Fosse entrato il pallone in rete, il colpo di tacco per Pierozzi sarebbe stato l’assist del turno infrasettimanale. Tanta qualità espressa ad intermittenza e pochi palloni fra i piedi. – 56′ PIU 5: Entra per rompere la partita grazie alle sue caratteristiche da attaccante completo, ma la partita prende subito una piega negativa. Certo non per merito suo. Ad ogni modo dall’attaccante cresciuto con Sarri non arriva nessuna scossa .

CASTELLI 5: A inizio secondo tempo Nicco premia un suo taglio in area simile a quello di Verona, l’attaccante ha l’intuizione di colpire sul primo palo ma lo fa senza freddezza. E per vincere le partite gli attaccanti devono avere ghiaccio nel sangue. – 56′ PESENTI 5,5: Prina lo inserisce nella mischia per provare a vincerla con quella cattiveria che è mancata a Stanzani e Castelli. Ma a 120 secondi dal suo ingresso il gol di De Sena stravolge la partita e la Pro Patria lo serve letteralmente una volta.

all. Prina 5: Quando sembra tutto pronto per agguantare la partita la Pro Patria perde completamente il filo del gioco. Nell’arrembaggio finale la squadra prova l’all in perdendo tutte le fiches e non solo.