Pagelle Pro Patria: l’asse Stanzani-Piu illude, una “svirgolata” rovina tutto

CAPRILE 6,5: Primo tempo da spettatore non pagante ma il palo di Gasperetto a inizio secondo lo riporta sull’attenti e infatti risponde con un grande intervento al 65’ su Contini nell’area piccola. Nel finale il duello si rinnova e il portiere deve raccogliere il pallone dal fondo della rete dopo un colpo all’angolino dell’attaccante.

Galleria fotografica Pro Patria - Legnago 1 a 1 (27.2.2022) 4 di 36

SPORTELLI 6+: Rientrava in campo dopo tre turni di squalificata rimediati nel finale contro la Virtus Verona. Ad eccezione di una spazzata all’indietro difficile da comprendere, fa una partita solida su Buric, che a differenza di Contini, viene eclissato dalla partita e sostituito per Gomez.

BOFFELLI 6,5: Posizionato centrale gioca una partita relativamente tranquilla, anche troppo. Ed è anche per questo che il gol di Contini fa ancora più male.

MOLINARI 5: Per la seconda volta consecutiva è l’autore del pastacciaccio a cui la difesa della Pro Patria sembra, a turno, essere abbonato. Ri-sballottato a sinistra da Sala a 180 seconda dalla fine del tempo regolamentare svirgola un pallone alto col mancino, piede debole, il tentativo col destro di rimediare va a finire sulla testa di Lollo, poi sul destro di Contini e infine in rete. Come detto dal mister a fine partita, la “squadra doveva mostrare più coraggio”, e quindi, nonostante l’insufficienza sarebbe sbagliato prenderlo come capro espiatorio.

PIEROZZI 6+: Primo tempo da 7, secondo completamente in riserva e sostituito a venti minuti dalla fine. Le principali chance da gol, tranne il vantaggio, partono dai suoi piedi. Nel secondo un calo fisiologico e qualche errore non da lui.

69’ – Vezzoni 6: Sulla via del recupero, è un giocatore di qualità che al momento si intuisce solo a sprazzi. Nel finale di stagione sarà prezioso, soprattutto non conoscendo ancora i tempi di recupero di Pizzul.

NICCO 6: È in una buona forma fisica e oggi, dopo due mesi da regista, ritorna a giocare come mezzala. Una buona partita con tanti spunti interessanti, compreso un taglio in area che lo ha portato “tu per tu” con Corvi e a un passo dal 2 a 0.

FIETTA 5,5: Buon contributo contributo in difesa, con un elevato numeri di rientri per dare una mano alla squadra a difendere il punteggio. Tuttavia la squadra non ha girato molto nella zona centrale del campo, dove lui stazionava in qualità non solo di interdizione ma anche di impostazione.

FERRI 6: Solita partita in cui la mezzala è praticamente su ogni pallone dal centrocampo in su. Qualche giocata palla al piede e sovrapposizione ma mai senza pungere o creare qualcosa di veramente pericoloso.

89’ Brignoli SV

GALLI 5+: Tante discese sulla fascia sinistra, tantissimi errori e palloni calciati in tribuna…ma non quello al bacio per il tacco di Stanzani, terminato poi in rete grazie alla freddezza di Piu.

74’ – Colombo 6: Entra (anche) per permettere a Vezzoni di ricollocarsi a sinistra e per proteggere il vantaggio. Sull’1 a 1, a tempo praticamente scaduto, taglia la corsa ad Alberti e l’attaccante pur di andare in contropiede gli tira la maglia a palla lontana. Alberti sarò espulso, tuttavia con soli pochi secondi a disposizione la Pro Patria non ha l’occasione di sfruttare la superiorità numerica.

STANZANI 6+: Il colpo di tacco è il suo marchio di fabbrica, tanto che lo ripropone praticamente una volta a partita. Quello di oggi si trasforma in un gioiello che Piu non spreca. Dopo l’assist “di prima” per Castelli a Verona, altro prezioso suggerimento per un altro compagno di reparto.

87’ – Castelli SV: Manciata di secondi per cercare una vittoria last minute, eppure prova a farsi sentire con uno squillo.

PIU 6,5: Primo gol del 2022 per l’attaccante che, alla fine dei conti, si è dimostrato il migliore e più prolifico del reparto offensivo tigrotto. L’ultima volta che era andato a rete il gol era valso il successo sulla Pergolettese, oggi invece ha soltanto illuso. Buon primo tempo, coronato dal gol praticamente allo scadere.

69’ – Parker 5,5: Non è ancora nelle migliori condizioni fisiche, entra per cercare di tenere alto il pallone e primeggiare col fisico ma l’arbitro Catanoso fischia spesso fallo contro.