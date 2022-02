Pagelle Pro Patria: Manca sempre il gol. Fietta difensore nato, Caprile ancora tra i migliori

CAPRILE 7,5: Due grandi parate su Cudrig al 79′ evitano il KO tecnico e gli spettri della partita con la Pro Sesto. Per una questione di centimetri non arriva coi guantoni sul rigore di Brighenti. Gli sarebbe valso il 10.

MOLINARI 6: E’ l’autore del (presunto) fallo da rigore che segna la partita. Taricone non ci pensa due volte ad assegnare il rigore. Una scelta che ha già diviso l’opinione pubblica all’interno degli appassionati della categoria.

FIETTA 7+: Dopo alcune prestazioni senza infamia e senza lode a centrocampo ritorna a essere il jolly che aveva aiutato la Pro Patria ha fare un ottobre da imbattuta. Attento, pulito e quando serve scaltro. Fa valere tutta la sua esperienza.

SAPORETTI 6,5: Se la Juventus prima di trovare il vantaggio di rigore cambia l’intero parco attaccanti (tre trequartisti e una punta) un motivo ci sarà. Una delle migliori prestazioni del 2022.

COLOMBO 6: Con la persistente emergenza sulla corsia di sinistra, il capitano, a meno che non sia squalificato, è costretto a giocarle tutte sulla destra mentre Pierozzi viene adattato sull’altra fascia. Il contributo si sente sempre, anche quando si vede meno.

75′ – VEZZONI SV: L’ingrato compito di entrare quando la squadra è già in svantaggio. Ma minuto dopo minuto ritroverà la titolarità che serve a Prina.

GHIOLDI 6,5: Nelle ultime partite era stato più lodato per l’impegno in fase di non possesso che in quella di possesso. Oggi agisce e si inserisce anche in avanti. Al 32′ ruba un tempo a Zuelli che lo fermo ai limite della legalità (almeno secondo l’arbitro) dentro l’area. Se Taricone avesse fischiato il voto sarebbe stato più un po’ più alto (indipendentemente dal gol), ma con i se…

80′ – CASTELLI SV: La condizione fisica sta migliorando e lo si vede dalle giocate, come la rovesciata provata nel finale della partita.

NICCO 6: La Pro Patria forse non ha undici giocatori con novanta minuti nelle gambe. Finché c’è fiato lui è il direttore d’orchestra di una bella squadra, ma la sinfonia si spegne sempre bruscamente con l’Endkadenz.

GALLI 5,5: Una partita onesta ma non si possono chiudere gli occhi quando, al 79′, da un suo errore Compagnon lancia a rete Cudrig che per poco non segna il 2 a 0.

PIEROZZI 5,5: La sinistra non è la sua fascia, come quella di oggi non è la sua partita. Va sottolineato che domenica a Bolzano aveva alzato bandiera bianca dopo i chilometri macinati, sempre con qualità, per tutto l’inverno. Comprensivo calo fisiologico.

70′ – FERRI 6: Che sia dal primo minuto o a partita in corso per concedergli un po’ di riposo, il cartellino lo timbra sempre.

PIU 6: Nel recupero di oggi non è il giocatore della Pro Patria più pericoloso ma ancora una volta dà la garanzia di essere in grado ricoprire un ruolo di campo delicatissimo.

80′ – PARKER SV: Entra per dare peso in attacco e per cercare un punto di riferimento in area.

69′ – STANZANI 5,5: Il destino è crudele con lui e ancora una volta non fa in tempo a toccare il suo primo pallone che la partita prende una piega inaspettata.

PESENTI 6-: Avrebbe avuto un sorriso stampato in volto se il pallone non si fosse stampato sul palo. Se lo sarebbe meritato, per la situazione da cui arriva, per averci creduto e per aver indotto in tentazione Israel. Il portiere della Juventus gli serve sui piedi un cioccolatino che si rivela amarissimo.

all. Prina 6: Come succede spesso all’università, esame preparato bene ma parziale non superato.