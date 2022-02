Pagelle Pro Patria: Nicco sempre più regista, difesa senza problemi ma l’attacco è spento

CAPRILE 6,5: E’ vero che non ha fatto una parata in tutta la partita ma è protagonista di due buone uscite, cosa non scontata quando non è chiamati in causa per 90’. Mezzo voto in più per il clean sheet che male non fa mai.

Galleria fotografica Pro Patria Trento: 0 a 0 (1.2.2022) 4 di 26

SPROTELLI 6+: Ha il merito di iniziare tutte o quasi le azioni offensive della Pro Patria che partono dal basso. Passaggi sempre precisi per Nicco e Pierozzi, partita gestita con semplicità in difesa

BOFFELLI 6,5: Barbuti e Pattarello hanno pochissimi palloni tra i piedi, e lui glieli sradica senza andare mai in affanno.

MOLINARI 6: Nessun vero rischio, ma neanche un apporto particolare, anzi su un contropiede si fa sorprendere, però i compagni costringono Barbuti a un debole tiro da fuori.

PIEROZZI 6+: Sfortunato anche oggi, al 26’ va vicinissimo al gol. Crea sempre un’azione pericolosa a partita e infatti è il miglior realizzatore della squadra. Nel finale cala, come visto a Padova ma senza concedere quello che ha concesso ai veneti.

FERRI 6,5: Tanto pressing e buoni gli inserimenti in area. Stesso discorso che vale per Pierozzi, vicinissimo a un gol che avrebbe meritato. Tra i migliori anche oggi.

68’ GHIOLDI 6: Contribuisce alla causa offrendo anche lui i polmoni di cui la squadra ha bisogno. Torna mezzala e si vede di meno nella metà campo del Trento

NICCO 6,5: Non è un regista ma gioca al centro perché è un giocatore intelligente e coi piedi puliti, quando può si muovere verso destra dove orbitano Ferri e Pierozzi.

83’ FIETTA: il mister gli concede sempre i minuti finali per aiutare la squadra con la sua esperienza.

GALLI 5,5: E’ un jolly a sinistra, è prezioso per il lavoro sporco, ma anche oggi sbaglia in più di un’occasione palloni che potevano tornare utili nella manovra tigrotta, e anche un piazzato.

68’ BRIGNOLI 6: Come Ghioldi, le forze fresche aiutano la squadra ma i palloni che il centrocampo fa arrivare alle punte diminuiscono col passare dei minuti

PIZZUL 6: Nel primo tempo è tra i migliori e da sinistra la Pro Patria ai suoi cross fa recapitare interessanti sulla fascia opposta. Finisce scarichissimo e senza ossigeno al cervello ed energie nelle gambe sbaglio quasi ogni passaggio. Il sei è una media tra primo e secondo tempo, con un bonus che tiene conto della stanchezza.

PIU 6+: Smista tanti palloni sulla propria trequarti, cerca la rete a fine primo tempo e viene cercato dai compagni però il gol non arriva.

74’ STANZANI 5,5: Entra che la squadra è già in riserva, prova qualche giocata più bella da vedere che utile, come un colpo di tacco a metà campo, che doveva essere un passaggio orizzontale per Pierozzi ma finisce nelle praterie gialloblu.

ALL. Prina 6+: La squadra gioca un primo tempo in cui manca solo il gol ma chiude ancora una volta con il rammarico di un bottino più povero di quanto meritato.