Pagelle Pro Patria: Sempre più Ferri, Parker e Castelli si pestano i piedi

Altri (piccoli) passi avanti per la Pro Patria, fermata sull’1 a 1 dal Lecco nella partita di oggi, sabato 5 febbraio. Come visto martedì contro il Trento, ai tigrotti bianco-blu manca solo il gol vittoria. Buona la prestazione della squadra, ancora una volta colpita dall’ennesimo infortunio (ad oggi sono 9 gli indisponibili di mister Prina), in particolare a centrocampo. Ma senza i gol delle punte (martoriati dagli infortuni questa stagione) la squadra scarseggia di punti importanti in classifica.

CAPRILE 6 L’unica azione di cui si ha memoria è quando raccoglie il pallone dal fondo della rete mentre Ganz esulta vicino alla bandierina.

SPORTELLI 6 Sorpreso solo dal guizzo di Ganz che ha fatto valere l’ereditario killer-instinct. Aiuta molto la squadra nell’impostazione.

BOFFELLI 6,5 In netta crescita. Leader della difesa, mai in difficoltà, tutti i palloni alti sono suoi.

MOLINARI 6- Schierato ancora a sinistra, ancora qualche problema di assestamento.

PIEROZZI 6+ Nel primo tempo è il più pericoloso, al 35′ memore di un vecchio Derby della Madonnina sfiora il gol alla Palacio con un colpo di tacco. Come visto contro Padova e Trento nel secondo tempo va in riserva di energie.

82′ VAGHI SV Il terzino aveva giocato le scorse partite da centrale a destra, ma senza Colombo qualcuno deve dare il cambio a Pierozzi in fascia.

BRIGNOLI SV: Entra e si fa subito male. Non ci voleva

13′ FERRI 7 Ennesimo voto alto per lui. Pur giovanissimo si sta caricando la squadra sulle spalle, anche con gol pesanti (il primo per lui) come quellio di oggi. Grande azione personale e grande impatto sulla partita, prezioso anche in fase di pressing.

NICCO 6,5 Da fine dicembre gioca come regista della squadra. Ha la qualità per farlo, nelle ultime partite anche i movimenti e i tempi. Peccato per il giallo, era diffidato, neanche lui ci sarà a Verona contro la Virtus.

GHIOLDI 6 Un tiro lo prova e per poco Pierozzi non lo corregge in porta. Nella ripresa si affaccia di meno ma aiuta tanto Nicco, il vertice basso del centrocampo, per la fase difensiva.

73′ STANZANI 6+ Non di particolare impatto sul match. Mezzo voto in più però gli va riconosciuto per aver giocato 20 minuti praticamente da mezzala. Per un attaccante una richiesta significativa.

GALLI 6 Sulla sinistra può coprire ogni ruolo, con Pizzul e Vezzoni fuori, ritorna in fascia: la corsa non gli manca, la precisione sì. E’ anche difficile farsi metri di campo e pennellare cross al bacio per gli attaccanti.

CASTELLI 5 La prima azione pericolosa della Pro Patria è un colpo di testa dell’attaccante passato dal Villareal. Il problema è che di lui si vede poco altro, troppo lontano dal centrocampo.

45′ PIU 6,5 Come Ferri entra in campo e dà la giusta scossa. Quando gioca alle spalle della prima punta rende al meglio. Tre minuti dopo il pareggio di Ferri Celjak gli respinge la botta a colpo sicuro del 2 a 1.

PARKER 5,5 Qualche spizzicata di testa e qualche giocata da boa. Come detto in cronaca, si pesta i piedi con Castelli.

82′ PESENTI SV Dieci minuti per incidere su un match abbastanza spento. Il Lecco in 10 pensa più a difendersi e non far arrivare la palla dalle sue parti.