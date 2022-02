Pallamano, la squadra femminile del Cassano Magnago alla vigilia della Coppa Italia

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio delle Finals di Coppa Italia di pallamano, che si terranno da giovedì 3 a domenica 6 febbraio a Salsomaggiore Terme: tra le otto migliori squadre della pallamano femminile ci sarà anche il Cassano Magnago. (Foto di Stefano Moroni)

Si tratta della trentasettesima edizione per la pallamano maschile e della trentaduesima per quella femminile.

Le ragazze di coach Salvatore Onelli hanno blindato la loro partecipazione tra le migliori 8 squadre di serie A1 a fine girone di andata, dopo i 4 successi consecutivi ottenuti da metà novembre contro Pontinia (26-22), Malo (18-20), Erice (26-24) e infine Mezzocorona (26-30).

Esclusa invece la squadra di A1 maschile, che ha chiuso il girone di andata al nono posto in classifica, a un soffio dalla conquista delle Finals.

Se il girone di andata si è chiuso bene per le lombarde, quello di ritorno è stato invece tortuoso, almeno all’inizio: dopo il rinvio del primo match a causa di alcuni casi Covid e di quello dell’ultimo week end di gennaio contro Brixen, si sono misurate solo con Mestrino (terza classificata), perdendo in casa 20-21. Uno smacco, subito sul finale, che le amaranto potranno rivendicare venerdì 4 febbraio ai quarti di finale.

La Coppa Italia

Le venete di Mestrino (10 vittorie su 13 partite nel girone di andata) saranno le prime avversarie che il Cassano dovrà affrontare sul campo dell’Emilia-Romagna Arena ai quarti di finale, alle 18.30: le venete l’anno scorso sono arrivate fino alle semifinali, perdendo contro Oderzo (28-26); più difficile la situazione delle lombarde, che non disputano una finale dal 2015, quando furono sconfitte dal Conversano.

La partita è più che aperta visto che in entrambe le partite di andata e ritorno Mestrino ha vinto solo con una rete di scarto (sempre 21-20).

Michela Cobianchi, terzino amaranto, ha commentato così il match di venerdì ai microfoni della Figh: «Abbiamo concluso la prima parte del campionato con quattro vittorie consecutive che hanno dato una fiammata a tutta la squadra. Tutto è partito dalla vittoria contro Pontinia: una vittoria per molti inaspettata ma che sapevamo possibile. Da lì la carica ed il coraggio per crederci sempre ma soprattutto la consapevolezza della nostra forza. Mestrino è sempre stato fin dalle categorie giovanili un nostro avversario diretto. Siamo da sempre squadre molto simili, oltre che per struttura soprattutto per carattere. Tutti gli scontri sono sfide all’ultimo respiro dove ogni giocatrice da tutta sé stessa e non solo. I risultati ne sono prova diretta. La partita di venerdì non sarà diversa: getteremo il cuore al di là dell’ostacolo, però, forse sì, questa volta avremo un coltello più affilato fra i denti».

La squadra che passerà il turno, disputerà la semifinale sabato, lottando per il match della finale di domenica.

Il programma

Quarti di finale

giovedì 3 febbraio

h 14:00 | [F1] Jomi Salerno – Cellini Padova

h 16:00 | [M1] Raimond Sassari – Bolzano

h 18:30 | [F2] Brixen Südtirol – AC Life Style Erice

h 20:30 | [M2] Junior Fasano – Sparer Eppan

Quarti di finale

venerdì 4 febbraio

h 14:00 [F3] Cassa Rurale Pontinia – Casalgrande Padana

h 16:00 | [M3] Conversano – Brixen

h 18:30 | [F4] Alì-Best Espresso Mestrino – Cassano Magnago

h 20:30 | [M4] Pressano – Alperia Merano