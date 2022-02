Parcheggio della stazione di Gaggiolo, il Comune di Cantello avvisa: “Da oggi scattano controlli e rimozioni”

Non c’è pace per il parcheggio della stazione ferroviaria di Gaggiolo sulla linea Arcisate Stabio. Nonostante il nuovo parcheggio da 80 posti inaugurato nel luglio scorso e la ridefinizione degli spazi nel piazzale della stazione che ha portato alla creazione di 40 posti auto e 20 posti moto regolamentari, l’area di sosta attorno alla stazione sembra non bastare mai, e ogni giorno si registrano auto fuori dagli spazi regolamentari.

Così il Comune di Cantello ha avvisatogli utenti della ferrovia e i molti frontalieri che lasciano l’auto in stazione che è arrivata l’ora dei controlli e delle sanzioni previsti nell’ordinanza della Polizia locale n. 6-2022.

I cartelli con questa comunicazione, posizionati in questi giorni nell’area di sosta, hanno suscitato l’immediata reazione di diversi utenti, che hanno scritto al sindaco lamentando la carenza di posti auto ma, alcuni, anche proponendo soluzioni.

«Innanzitutto vorrei chiarire che non è un’iniziativa per fare cassa e non manderemo tutti i giorni la Polizia locale a fare i controlli – dice il sindaco Chiara Catella – E’ un problema di sicurezza, perché non è possibile avere le auto parcheggiate sulla rotatoria o messe in modo che se dovesse capitare un’emergenza non passino i mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco. Vorrei anche ribadire che sono stati fatti tutti gli sforzi per aumentare i posti auto e che grazie alla convenzione con Rfi probabilmente riusciremo a crearne altri, con un’area specifica per il car pooling, ma che non possiamo e non vogliamo trasformare la frazione di Gaggiolo in un unico grande parcheggio, perché ci sono le esigenze dei pendolari e frontalieri ma anche quelle dei cittadini residenti a Gaggiolo».

«Nei messaggi che ho ricevuto ci sono anche molte persone che avanzano proposte o sostengono di avere idee su come risolvere questo problema – aggiunge Chiara Catella – Benissimo. Posto che alcune proposte avanzate purtroppo non sono praticabili per una serie di vincoli molto rigidi che sono nella convenzione con Rfi sulla gestione del parcheggio, ma che comunque può esserci una soluzione che a noi non è venuta in mente, nei prossimi giorni apriremo uno spazio di confronto sulla pagina Facebook del Comune di Cantello e chi ha delle idee è invitato a condividerle».