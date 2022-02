I parlamentari della Lega al lavoro per perfezionare l’accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri

La Lega è al lavoro in questi giorni per chiarire e migliorare alcuni aspetti della proposta di legge che ratifica l’accordo fiscale sui frontalieritra Italia e Svizzera.

«Purtroppo non è possibile intervenire su un accordo internazionale già ratificato dalla Svizzera – spiegano Matteo Bianchi, Silvana Snider e Eugenio Zoffili – Alcuni aspetti, però, possono essere migliorati. La Pdl prevede, infatti, nei primi due articoli la ratifica dell’accordo e, a seguire, alcuni chiarimenti e impegni dello Stato italiano. La Lega intende assicurarsi che le risorse ai Comuni di confine siano garantite in misura almeno pari a quanto ricevono oggi dai “ristorni frontalieri” eliminando anche il riferimento del 4% in rapporto alla popolazione».

Per quanto riguarda il fondo infrastrutture dell’art.10, la Lega chiede che il contributo sia gestito direttamente dai Comuni di frontiera per evitare burocrazie inutili: «È inoltre necessario un intervento sulla tassazione prevista nella Pdl che va ridotta il più possibile, per evitare l’impoverimento dell’economia di confine. L’identificazione tra chi è o non è già frontaliere all’entrata in vigore dell’accordo deve essere stabilita con parametri chiari per evitare contenziosi. Non sarà semplice ma noi lavoriamo affinché sia i lavoratori che i territori di confine siano tutelati. Va ricordato, infine, l’innalzamento della franchigia per i frontalieri fuori fascia che, su nostra richiesta, passa da 7.500 a 10.000 euro: una vittoria».