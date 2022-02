I parlamentari varesini della Lega: “Sul caro bollette il nostro allarme recepito dal Governo”

«L’insistenza della Lega nella battaglia contro il caro-bollette ha portato il Governo ad intervenire concretamente con nuove risorse importanti, raccogliendo l’allarme che Matteo Salvini ha lanciato già da mesi». Lo dicono i parlamentari varesini della Lega: il senatore Stefano Candiani e i deputati Matteo Luigi Bianchi, Dario Galli e Leonardo Tarantino, commentando i provvedimenti presi del Governo Draghi per contenere l’impatto dei rincari dell’energia su famiglie e imprese

«Un’azione importante per dare respiro a famiglie, commercianti, realtà produttive ed enti locali ma che certamente andrà ancora aumentata – aggiungono i parlamentari leghisti – Servono comunque ulteriori consistenti interventi per ridurre il costo dell’energia in tempi brevi e la Lega si batterà per garantire adeguato sostegno a cittadini e imprese in difficoltà».