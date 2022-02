Partiranno la prossima settimana i lavori per la ricostruzione del ponte di via Bravo Livio a Gavirate

Dal prossimo 11 febbraio inizieranno i lavori di rimozione del ponte provvisorio in via Bravo Livio, località Ca’ de Monti, a Gavirate. La struttura era stata realizzata in emergenza dopo i danni collegati al maltempo lo scorso 28 luglio 2021. Entro fine marzo si dovrebbero concludere le opere di realizzazione della nuova struttura.

Per alcune settimane sarà vietato l’accesso ai veicoli. L’amministrazione comunale, pur consapevole dei disagi per i residenti, chiede la massima collaborazione e invita a spostare autovetture e mezzi di locomozione presso il parcheggio che sarà loro riservato a partire da giovedì 10 febbraio in via Privata San Vito, lungo la ferrovia. Per ottenere il posteggio, però, dovranno dotarsi un un apposito contrassegno da richiedere in Comune. Sarà sempre consentito, invece, il passaggio pedonale.

Modifiche temporanee alla viabilità sono previste anche in via Manzoni mentre sarà vietata la sosta su entrambi i lati nel tratto tra via Bravo Livio fino a Piazza Mosè Luzzini.