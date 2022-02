Pellicini: “Preoccupato per il protrarsi dei lavori fognari a Luino in piazza Libertà”

«È una settimana che il cantiere di piazza Libertà è fermo. Se il ritmo dei lavori è questo, la piazza tornerà a disposizione dei cittadini non alla fine del 2022, ma nel 2024».

Con queste parole il consigliere comunale di minoranza a Luino Andrea Pellicini (foto) torna sulla vicenda dei lavori per l’adeguamento fognario della città, un importante investimento di Alfa Srl che doterà il centro lacustre di un miglioramento ambientale delle acque e grazie ai quali gli scarichi fognari diminuiranno.

«In merito al rallentamento delle opere in corso di esecuzione nel centro cittadino dunque chiedo che il sindaco Enrico Bianchi e il nuovo assessore ai lavori pubblici, pongano la massima attenzione ai tempi del cantiere di piazza Libertà. Non ci possiamo permettere un buco sulla passeggiata a lago che duri degli anni»