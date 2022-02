Muore dopo la caduta sul monte Pravello: a Saltrio interviene Soccorso alpino ed elicottero

Intervento di soccorso attorno alle 11.30 di mercoledì a Saltrio per un uomo in arresto cardiaco.

Si tratta di un 71enne che dalle prime informazioni risultava caduto in montagna.

Il 118 ha inviato sul posto un elicottero sanitario di Milano per una persona incosciente mentre da terra si è mosso un mezzo della XIX Delegazione lariana del Cnsas.

L’intervento è avvenuto sul monte Pravello, raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino di Varese, e i mezzi di soccorso hanno operato in codice rosso.

La vittima di quella che sembra una caduta accidentale dovuta probabilmente a un malore è un anziano trovato in arresto cardiaco: a dare l’allarme alcune persone che erano con lui durante la passeggiata.

L’uomo è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso a Varese: era in condizioni disperate all’arrivo in ospedale dove è morto poco dopo.