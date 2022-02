Piano attuativo Ex Mostra Tessile di Castellanza, Legnano chiede migliorie sulla viabilità

Dopo la presentazione del piano attuativo di recupero dell’ex Mostra del Tessile di Castellanza, che prevede strutture commerciali e sportive, preoccupa l’impatto sulla viabilità per il prevedibile aumento del traffico che coinvolgerà anche il Comune di Legnano.

Proprio l’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Radice ha presentato una serie di osservazioni per chiedere migliorie e interventi correttivi, a partire da un’analisi dei dati di traffico «anche in considerazione del fatto – si legge nelle osservazioni presentate dal Comune di Legnano – che il loro rilievo è stato condotto in un periodo in cui era in atto l’emergenza sanitaria (in fase di aggravamento in quel periodo) con misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19».

L’amministrazione chiede inoltre di inserire valutazioni condotte ad una scala più ampia rispetto al singolo confine comunale, contenendo l’individuazione chiara e definita del bacino di utenza e di «adeguare lo sviluppo dei percorsi per la mobilità attiva (pedoni e cicli) con particolare attenzione ai percorsi ed agli attraversamenti pedonali e ciclabili tra la viabilità pubblica e gli ingressi delle strutture previste».

Tra le richieste anche quella di «riqualificare il tratto viabilistico in prossimità di piazzale Bozzi in previsione della realizzazione della rotatoria a sostituzione dell’impianto semaforico oggi esistente, prevedendo a carico dell’operatore lo studio della rotatoria e la predisposizione di una rotatoria provvisoria con l’uso di new jersey, da effettuarsi non appena saranno demoliti i fabbricati oggi esistenti, per valutare gli effetti indotti in termini di afflusso-deflusso-accodamenti».

Legnano invita inoltre a prevedere azioni di monitoraggio, nei 12 mesi successivi all’attivazione dell’attività commerciale, per le eventuali criticità del traffico e chiede di acquisire il parere dell’Ente Parco Alto Milanese sulla compatibilità e finalità di utilizzo delle attrezzature sportive previste all’interno del perimetro del parco, dato che il piano attuativo porta in dote uno skatepark e un campo polifunzionale.