Piero Rossi ha lasciato un segno nell’Alto Varesotto. La comunità piange la sua scomparsa

Nella giornata di ieri, 22 febbraio, all’età di 82 anni, se n’è andato Piero Rossi. Un uomo dall’animo gentile, un politico deciso e un precursore. A piangere la sua scomparsa tutta la comunità dell’Alto Varesotto.

Rossi era poliedrico, amava la politica, la montagna, la musica. Passioni che nella vita è riuscito a portare avanti, ottenendo in ognuno di questi ambiti grandi risultati. E’ stato sindaco di Curiglia con Monteviasco per ben 29 anni. Un luogo a lui molto caro, per cui si è profondamente speso. Ha lottato contro lo spopolamento della sua montagna, è riuscito a far conoscere il piccolo borgo incantato di Monteviasco a livello nazionale e ad attuare grandi progetti di riqualificazione.

A ricordarne la figura, dopo Marco Fazio, anche il sindaco di Luino, Enrico Bianchi: «Era un uomo generoso, affettuoso con tutti e un vero leader, capace di tenere insieme i gruppi – racconta – si è speso molto per i nostri luoghi, un esempio lampante è anche quello della scelta di riqualificare i Mulini di Piero. Noi lo prendevamo affettuosamente in giro dicendo che erano sì i suoi mulini, i “Mulini di Piero Rossi”».

Negli anni duemila, inoltre, fu eletto come consigliare provinciale tra le fila dell’UDC, ulteriore compito per cui si impegnò molto, soprattutto per la viabilità delle strade provinciali e in particolare per quella della Val Veddasca.

E poi l’amore per musica, in perfetta armonia con il suo buon animo: dal 1985 presidente del Coro Città di Luino.

«Perdiamo una figura davvero importante per il territorio. Il mio ultimo ricordo personale risale al concerto di Natale: come si fa tra amici, gli ho raccomandato di continuare questa bellissima realtà del coro. Ciao Piero», ha concluso il primo cittadino Bianchi.

Probabilmente i funerali di Piero Rossi si terranno domani in forma ristretta.