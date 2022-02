Più di 200 gli innamorati della bicicletta nella pedalata di San Valentino a Gavirate

Partecipazione oltre le aspettative domenica a Gavirate in occasione della Pedalata e Gravel di San Valentino. 210 gli iscritti all’evento in memoria di Bruno Bertagna promosso da Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Pedalatori equamente suddivisi tra il percorso cicloturistico voluto da Enzo Tolomeo e quello Gravel disegnato da Angelo Falconati.

La manifestazione patrocinata del Comune di Gavirate, Distretto Due Laghi, Panathlon International Club Varese e Fondazione Michele Scarponi e il sostegno di SueprHelp, Caon Armando Sport e MTB Varese si è svolta in una mattinata dalla temperatura gradevole.

Alla conclusione dell’evento Eugenia e Alessandra Bertagna con i dirigenti del Gruppo Sportivo Berti hanno premiato come gruppo più numeroso i rappresentanti del team Amici di Varese (foto di Giordano Azzimonti), Valeria Papa a nome dei Commercianti del Centro Storico ha premiato il Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, il vice sindaco di Gavirate Massimo Parola il team Arcisate, il presidente del Panathlon Varese Felice Paronelli il Gruppo Sportivo Marcelli di Somma Lombardo e Armando Caon il team Brontolobike.

Premi speciale per il Panathlon Alessandria, come società più lontana tra le 22 presenti, a cura di Albino Rossetti della Fondazione Michele Scarponi. Per tutti omaggi alla partenza e ristoro all’arrivo e la possibilità di visionare le vetrine dei negozi del centro storico gaviratese allestite sule tema della bicicletta.