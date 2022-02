Pizzoccheri e truccabimbi per la serata valtellinese al Fuoricontesto

Fuoricontesto apre anche alla sera, con i ragazzi di Cafè21 e i pizzoccheri dell’inclusione buoni in tutti i sensi e da gustare sabato 26 febbraio alle ore 19.30 con una speciale serata valtellinese che strizza l’occhio al Carnevale e riserva ai bambini uno spazio speciale.

Mentre i più grandi potranno gustare i nostri squisiti pizzoccheri inclusivi, i bambini avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a laboratori dedicati al gioco e all’arte, trasformarsi con la magia della truccabimbi, giocare con i palloncini modellabili e gustare il menù bimbi a loro dedicato!

L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle 19.30 al Fuoricontesto, dove il buon cibo incontra l’inclusione sociale, in via Dunant 2 a Varese (sopra la sede della Croce Rossa).

Costo 20€ a persona comprensivo di antipasto, pizzoccheri, acqua e caffè!

Per info e prenotazioni (obbligatoria), contattare il 3487538737 oppure la pagina Facebook @Fuoricontesto con Café21.