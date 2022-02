Il sindaco di Busto Arsizio dà ragione a Fontana sul Pnrr: “Frenati da burocrazia e mancanza di tecnici”

«Attilio Fontana mi ha chiamato per spiegarmi il fuorionda catturato da un giornalista durante un dialogo con il sindaco di Milano Beppe Sala e devo solo dargli ragione sui fondi del Pnrr. Abbiamo un problema di professionalità e tecnici che mancano ma abbiamo anche una burocrazia spaventosa che rallenta progetti e opere».

Questo il commento del sindaco di Busto Arsizio al pensiero espresso dal governatore lombardo in merito alle difficoltà nella gestione dei fondi europei per la ripresa dopo la crisi covid. Tanti soldi ma anche grosse difficoltà nel riuscire a spenderli nei tempi stabiliti: «Se il Comune di Busto potesse agire come un privato in 5 anni faremmo il Duomo di Milano mentre in questa situazione abbiamo oggettive difficoltà».

Le amministrazioni locali negli ultimi anni sono state le uniche a mettere in pratica la cura di dimagrimento in linea con quanto richiesto dal patto di stabilità, riducendo il personale all’essenziale e perdendo anche professionalità e appeal da parte dei professionisti.

Questo problema emerge ora con la pioggia di fondi che stanno arrivando alle amministrazioni locali: «Se l’Europa non avesse, in questi anni, chiuso i cordoni della borsa le cose sarebbero diverse ora. Ci voleva il Covid per tornare a spendere?» – si chiede, infine, Antonelli.

Di seguito il fuorionda tra Fontana e Sala.