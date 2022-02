A Porto Ceresio la minoranza chiede un confronto pubblico sul nuovo piano parcheggi

Il nuovo piano parcheggi dell’Amministrazione comunale di Porto Ceresio sta facendo molto discutere e il principale gruppo di opposizione in Consiglio comunale chiede un confronto pubblico su questo tema scottante.

«Da giorni riceviamo richieste di chiarimenti e lamentele sul nuovo piano parcheggi», dice il gruppo di minoranza Porto nel Cuore che ha scritto una lettera alla giunta chiedendo che venga fatto un confronto con i cittadini per risolvere dubbi e disagi creati dalla recente pianificazione delle soste per residenti e non.

«Le lamentele dei cittadini si possono leggere anche nelle centinaia di messaggi sui social, che da giorni segnalano difficoltà e criticità per la nuova scelta comunale la cui ordinanza è stata pubblicata il 14 febbraio sul sito del comune – spiega Porto nel cuore – Tra le critiche quelle dei residenti che non potranno più parcheggiare in aree tradizionalmente gratuite e quelle di cittadini provenienti dai territori limitrofi che si dicono amareggiati per la scelta di far pagare anche nei giorni feriali preferendo ora fare una passeggiata sul lungolago in altri comuni lacustri dove la sosta è gratuita».

Il gruppo Porto nel Cuore elenca le principali problematiche denunciate dai cittadini: impossibilità per alcuni residenti ad utilizzare i parcheggi più vicini alla propria abitazione (il piano parcheggi indica gratuiti per i residenti il piazzale Appiani e il parcheggio della stazione), impossibilità per l’utenza degli ambulatori medici a rispettare i 30 minuti di sosta gratuiti, disagi per i clienti di bar e ristoranti (anche nel centro storico la sosta è consentita per solo 30 minuti), mancanza di una soluzione agevolata presso la stazione per i pendolari.

Altra criticità sollevata è l’avere previsto che anche la sosta dei disabili sia regolamentata da disco orario 30 minuti, scelta contraria allo stesso codice della strada in vigore.

«Una soluzione alternativa – dice il gruppo di minoranza – potrebbe essere la semplice gratuità della sosta per i residenti presso tutti i parcheggi, come era stato proposto nel nostro programma elettorale.

I consiglieri di Porto nel Cuore (l’ex sindaco Jenny Santi, Antonio Girardi e Matteo Zuliani) propongono quindi alla giunta un incontro aperto a tutti i cittadini (in presenza o su piattaforma digitale) al fine di poter accogliere suggerimenti e correttivi da parte della comunità portoceresina e poter realizzare un piano che sia davvero rispondente ai bisogni di residenti e turisti.