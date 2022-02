Presidenza di Lega Calcio, alle “grandi” piace Bobo Maroni

C’è anche il nome di Roberto Maroni tra quelli che trapelano come possibile nuovo presidente della Lega Calcio di Serie A, vacante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino che ha scelto di trasferirsi in pianta stabile in California.

Maroni, 66 anni, leghista della primissima ora, più volte Ministro ed è presidente di Regione Lombardia, è stato citato da un articolo di Repubblica come possibile candidato alla guida della “confindustria del pallone”: la Lega (calcistica), fondata nel 2010, raduna infatti tutti i club della massima categoria e gestisce sia il campionato di Serie A sia la Coppa Italia e la Supercoppa, sia anche i tornei della Primavera (il massimo livello giovanile).

Sempre secondo quanto scrive Repubblica, Maroni avrebbe l’appoggio delle tre società più importanti, ovvero Juve, Inter e Milan. L’ex ministro è notoriamente tifoso dei rossoneri ma gode di un’apertura tutta “targata Varese” anche tra i nerazzurri dove ai vertici c’è Beppe Marotta da Avigno. E anche la Juventus – che spesso per le questioni politiche è allineata alle milanesi e contrapposta alle “piccole” – sarebbe propensa a questa strada.

La prima votazione era in programma ieri – lunedì 7 – e come prevedibile non ha portato ad alcun risultato con una lunga serie di schede bianche. Contro l’idea di Maroni ci sarebbero sicuramente la Lazio di Lotito e il Napoli di De Laurentiis che ha espressamente chiesto di escludere nomi di politici dal novero dei candidati. Va anche detto che Maroni lo scorso anno aveva dovuto rinunciare per motivi di salute alla candidatura a sindaco di Varese, ruolo poi ricoperto da Matteo Bianchi per il centrodestra.

Curiosamente la Città Giardino esprime già il presidente del secondo sport di squadra per importanza, la pallacanestro: un incarico che è nelle mani di Umberto Gandini (a sua volta proveniente dal mondo del calcio) dal marzo del 2020.