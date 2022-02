Il prete della chiesa ortodossa russa a Varese derubato delle offerte dei fedeli

E’ successo nella giornata di domenica alla Schiranna, dove si era brevemente fermato con i suoi cinque figli dopo la funzione, che si tiene ogni settimana nella chiesa ortodossa russa di Varese in via Milazzo, a Casbeno.

L’auto dove il sacerdote ortodosso teneva la borsa con tutti gli effetti, personali e della chiesa, è stata rapinata: ignoti hanno rotto il vetro e prelevato dal finestrino il contenuto.

In esso, oltre alle offerte: «C’erano anche le chiavi della chiesa, documenti ed effetti personali – spiega Padre Vladimir, che i varesini conoscono per il battesimo dei suoi fedeli al lago di Ghirla – Faccio appello da qui nella speranza di poter ritrovare almeno questi. Per i soldi cercheremo di organizzarci, anche se servivano per pagare le bollette della luce e del gas per la chiesa».