Prevenzione dei melanomi, due giorni di visite gratuite in Piazza Repubblica a Varese

La Fondazione Ant Onlus organizza a Varese un ambulatorio medico in Piazza della Repubblica nei giorni 8 e 9 febbraio per la prevenzione dei melanomi. A causa dell’emergenza covid-19 le visite di prevenzione oncologica sono diminuite in modo sostanziale comportando di fatto l’impossibilità di diagnosticare precocemente molti tumori e di poterli curare, quindi, in modo tempestivo.

Grazie al contributo di Bper sarà possibile erogare 48 visite gratuite, rivolte alla cittadinanza di Varese e 72 visite gratuite nella città di Brescia, per un totale di 120 visite dermatologiche con dermatoscopia per la prevenzione delle neoplasie della cute.

Le visite saranno prenotabili fino al 4 febbraio chiamando il numero 340/5293240 dalle ore 9 alle ore 18 orario continuato per la città di Varese.