Prina: “Meritavamo il gol nel primo tempo, la squadra è pronta per la salvezza”

(Ricordiamo che in questo momento la società Pro Patria non concede interviste ai giocatori “per tutelarli finché non sarà risolta definitivamente la situazione societaria”)

PRINA 1 «Primo tempo di altissimo livello, poi come sempre i risultati cambiano certe valutazioni dei non addetti ai lavori. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol, è chiaro però che quei ritmi vanno mantenuti per tutta la partita. Era difficile, queste partite diventano pericolose, oggi giocavamo il turno infrasettimanale e noi al momento abbiamo una rosa ristrettissima. Devono giocare sempre i soliti, il dispendio a cui sono chiamati è veramente duro».

PRINA 2 «Dovevamo essere in vantaggio a fine primo tempo, così la ripresa sarebbe stata una storia differente. Anche oggi ribadisco che la squadra ha dimostrato di essere viva e di essere in palla. Caprile non ha fatto una parata in novanta minuti. Andiamo avanti e cerchiamo di recuperare le forze per sabato, sarà ancora più difficile perché toccherà sempre ai soliti».

PRINA 3 «La squadra è pronta per giocarsi la salvezza. Adesso dobbiamo trovare una vittoria in tutti i modi, anche se muovere la classifica è sempre molto importante. Partite come quella di oggi diventano “subdole” e pericolosissime nel secondo tempo, il dispendio di energie che abbiamo dato è stato elevato e c’è sempre il rischio di subire una beffa su una delle poche azioni fatte dagli altri. Ogni giocatore sta dando il massimo delle proprie qualità, a seconda del proprio ruolo e delle proprie caratteristiche. Ma da un altro lato questo potrebbe preoccuparmi se ognuno fa il massimo e non si riesce a portare a casa il risultato. Ripeto che non è semplice fare partite di un certo livello. La squadra ha voglia di salvarsi, andiamo avanti su questa strada, anche oggi abbiamo dimostrato che da tutte le partite possiamo portare a casa qualcosa».