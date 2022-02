Proteggere i figli senza tarpare le ali: “lezioni di equilibrio“ del professor Alberto Pellai

Come trovare nella relazione educativa il giusto equilibrio tra bisogno di proteggere un figlio e bisogno di permettergli di esplorare la vita e le relazioni che ci sono al di fuori dello spazio protetto della sua casa e della sua famiglia? Come i genitori devono porsi di fronte alle richieste di autonomia e libertà dei figli?

E quali criteri utilizzare per comprendere se quelle richieste sono funzionali al successo evolutivo e permettono ad un figlio di fare buone prove di volo per la sua vita?

La metafora della relazione educativa come un tiro alla fune, che propone differenti stili di gioco al genitore verrà analizzata all’interno di un incontro in programma per mercoledì 16 febbraio alle 20.30 che aiuterà genitori ed educatori a capire come migliorare la relazione educativa con i propri figli e più in generale con tutti i soggetti in età evolutiva.

Cinque Comuni, tre associazioni genitori e i plessi scolastici della zona del Medio Verbano sono dunque uniti sotto il segno del futuro grazie al grande profilo del relatore dell’evento, il dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che da anni conduce corsi di formazione per genitori e docenti.

I PATROCINI

L’incontro è gratuito, patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cittiglio, Comune di Brenta, Comune di Gemonio, Comune di Azzio, Associazione genitori di Cocquio Trevisago, Ass.genitori di Cittiglio, Comitato genitori scuola elementare Brenta, Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio.

COME PARTECIPARE

Link di zoom: https://us06web.zoom.us/j/88657139616?pwd=UmEzSVpQVmIvWDQxYWdiYlNuelh2QT09

ID riunione: 886 5713 9616

Passcode: 514873