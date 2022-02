Quali spazi per il terzo settore dopo la riforma? Webinar organizzato dalla Favo

Il Coordinamento Regionale FAVO LOMBARDIA invita a PARTECIPARE al Webinar “Il Terzo Settore dopo l’avvio del RUNTS – registro unico del Terzo Settore”, in calendario per il prossimo 2 marzo 2022 alle ore 18.30, cliccando sul link https://zoom.us/j/98588778507?pwd=ektrc3JReUlXd3psNWFqTzhaZy94QT09 per accedere alla piattaforma Zoom

Questa sarà la prima tappa di un percorso formativo e informativo multidisciplinare sulla Riforma del Terzo settore.

Un primo passo verso una collaborazione concreta tra le associazioni Lombarde.

L’argomento sarà trattato dall’Avv. Maurizio Campagna, Avvocato e Partner Responsabile Healthcare & Not-for-Profit Law Ferrari Pedeferri Boni Studio Legale Associato. Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Docente di Diritto regionale presso l’Università di Milano Bicocca. Autore di pubblicazioni scientifiche in materia di Diritto sanitario, Diritto Farmaceutico, Privacy. Consulente di numerose Associazioni di pazienti. Collabora stabilmente con FAVO nazionale ed è membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.