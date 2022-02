Altre quattro borse di studio per gli studenti della Liuc: “Dall’inizio dell’anno sono 192”

Sono state consegnate questo pomeriggio le quattro borse di studio per altrettanti studenti della Liuc, messe a disposizione dall’associazione Amici della Liuc, dalle famiglie Ferrazzi e Girola e dall’associazione Liuc Alumni.

La breve cerimonia ha visto la presenza del presidente della Liuc Riccardo Comerio e del Rettore Federico Visconti che hanno sottolineato l’importanza di questo tipo di iniziative e il forte legame tra le realtà del territorio (economiche e sociali) e l’università.

Gli assegni sono andati a Nicoletta Galfo, 1° anno laurea magistrale Economia aziendale e Management (borsa Amici della LIUC), Martina Gressoni, 3° anno laurea triennale Economia aziendale (borsa in memoria di Aldo Ferrazzi) che ha partecipato con un videomessaggio dal Canada dove sta studiando grazie all’Erasmus, così come Anthony Del Gesso, 3° anno laurea triennale Economia aziendale (borsa in memoria di Angelo e Giovanna Girola) che è in Scozia. Assegnataria del Premio di merito LIUC Alumni Martina Pilone, 1° anno laurea magistrale Economia aziendale e Management.

«Ci tengo a ringraziare vivamente l’Università e i donatori per avermi sostenuto nel percorso triennale e ora magistrale, premiando il mio impegno e affiancandomi nei traguardi raggiunti – ha dichiarato Nicoletta Galfo, al 1° anno laurea magistrale in Economia aziendale e management con una Borsa Amici della LIUC – Sono orgogliosa di appartenere a una realtà universitaria che premia con affetto i propri studenti, mostrando come la meritocrazia sia una realtà concreta e non utopica. Auspico un giorno di poter io stessa supportare i nuovi studenti LIUC, dimostrando come l’impegno venga ripagato da chi crede fervidamente in noi e nel nostro potenziale».

Presente alla cerimonia anche Martina Pilone, al 1° anno della laurea magistrale in Economia e management che ha detto: «Se dovessi esprimere in una parola cosa rappresenta per me il Premio di Merito LIUC Alumni userei “forza”: forza di perseverare, di essere costante in tutto ciò che faccio e, soprattutto, di impegnarmi continuamente per raggiungere i miei obiettivi. Inoltre, questo riconoscimento mi offre l’opportunità unica di investire su me stessa e sulle mie capacità, in modo da sviluppare conoscenze che mi aiuteranno nel raggiungimento dei miei traguardi».

Significativo il messaggio di Martina Gressoni dal Canada che ha voluto mettere l’accento sulla fortuna di aver avuto la possibilità di poter costruire una carriera scolastica e universitaria nelle migliori condizioni possibili «mentre in Ucraina ci sono ragazzi e ragazze come me che stanno vedendo crollare ogni speranza nel giro di un attimo, a causa della guerra».

Nel corso dell’attuale anno accademico, fino ad oggi, alla Liuc sono state assegnate 57 borse di studio su fondi regionali e 56 borse di studio su altri fondi, mentre 79 sono i premi basati sul merito.