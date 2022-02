Quattro furti a Mustonate in dieci giorni, rubati gioielli e contanti

Il panorama romantico, le colline che sovrastano il lago di Varese. Un borgo che vive però da giorni in un cono d’ombra, soprattutto appena il sole si abbassa, da quando una raffica di furti ne ha rovinato la tranquillità.

Mustonate, fra case di pregio, scuderie e stradine di campagna è funestato negli ultimi dieci giorni da una serie di furti fotocopia che stanno diventando un piccolo giallo per i residenti che vivono con grande apprensione ciò che accade appena fuori dalle mura di casa.

Il primo furto in villa è avvenuto una decina di giorni fa quando i proprietari di un’abitazione del borgo hanno aperto la porta rendendosi conto di un enorme trambusto in casa con cassetti svuotati, armadi saccheggiati e un generale soqquadro: neppure la cucina venne risparmiata, col furto – una volta contabilizzato il risultato della razzia – anche di alcuni coltelli e utensili per cucinare.

Poi un altro furto, e un altro ancora. A finire nel mirino dei malviventi anche una famiglia di stranieri che hanno deciso di trasferirsi qui per vivere: la loro casa è stata l’ultima ad essere colpita, nella serata di domenica.

In un solo caso i ladri hanno desistito dal mettere a segno il loro intento dopo aver messo nel mirino la casa dove vive una signora, che accortasi dell’intrusione ha urlato mettendo in fuga i ladri, comunque già entrati nel piano inferiore.

I furti avrebbero un comune denominatore legato ai modi e ai tempi delle sortite, sempre verso l’imbrunire, sempre con effrazioni che si spingono al minimo indispensabile per raggiungere l’accesso alla casa sfruttando ingressi secondari o defilati. Tutto è stato messo nero su bianco in una denuncia al comando dei carabinieri di Varese che stanno effettuando le debite verifiche sul caso.

In questi casi le risorse a disposizione degli investigatori spaziano dalle testimonianze alle tante tracce che, nonostante il favore dell’oscurità, si lascia dietro anche il più furbo dei ladri. «Il nostro è un sos che lanciamo anche ai cittadini delle frazioni vicine, come Lissago, o Calcinate: state in campana», spiegano alcuni dei residenti spaventati ed esasperati per la situazione.

Il consiglio è sempre quello di comporre il 112 e chiedere aiuto al minimo sospetto.