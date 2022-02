Quattro nuovi campi di padel a Gallarate: via libera a un nuovo impianto

Quattro nuovi campi di Padel a Gallarate, in via Curtatone, rione Cascinetta: un intervento privato, approvato anche dalla giunta comunale per l’aspetto urbanistico.

La giunta ha approvato la convenzione con la Mxp Company di Andrea Borgomaneri, che propone appunto l’intervento in via Curtatone, su un terreno già destinato dal Pgt a “Area di interesse comune – sportivo”.

Sono previsti quattro campi da padel coperti da struttura fissa e permanente, spogliatoi e servizi, una club-house/reception posta all’ingresso, la club house, un parcheggio a uso pubblico attestato sulla via Curtatone (oltre 500 metri quadri, 16 posti auto e 5 per ciclomotori) e un parcheggio interno (anche questo di più di 500 metri quadri, sedici posti auto). Sono previste anche alcune alberature a ombreggiare le aree, a margine di via Curtatone.

Le giornate gratuite per il Comune e le agevolazioni per giovani, Over 65

Lo schema di convenzione prevede una serie di agevolazioni per i cittadini e le scolaresche del Comune di Gallarate, come per esempio l’applicazione della tariffa scontata del 20% per gli under 18 e gli over 65 e sulle attività didattiche per bambini e adolescenti (corsi di gruppo e lezioni private).

Inoltre la società metterà a disposizione di tutti i propri campi e il proprio staff, gratuitamente, per tre giornate all’anno, in cui organizzare eventi di avvicinamento allo sport della disciplina del padel per le fasce fragili e vulnerabili.Previste anche per 8 ore al mese, nella fascia oraria tra le ore 9.00 e le ore 14.00, per le scuole primarie.

La Padel Mania non si ferma

Il Padel è uno sport relativamente giovane (inventato dal messicano Enrique Corcuera nel 1969) è approdato in Italia a metà anni ’90. L’esplosione nel nostro Paese è degli ultimi anni: nel 2017 c’erano in Italia poco più di 200 campi da Padel, oggi sono più di 2.500. Mentre a fine 2021 erano già oltre 55mila i praticanti tesserati (è una disciplina associata alla FIT, Federazione Italiana Tennis.

Il nuovo complesso in via Curtatone si aggiungerà all’altro già attivo a Gallarate, alla Gym’s Spirito Sportivo.