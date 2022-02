Ragazza di 19 anni violentata in un locale notturno di Gallarate: fermato un giovane

Lo aveva conosciuto in un locale notturno alla periferia di Gallarate. Due chiacchiere semplicemente. Non poteva supporre che proprio quel giovane l’avrebbe chiusa nel bagno e aggredita e violentata.

Il fatto è accaduto la scorsa settimana. A raccogliere il drammatico racconto erano stati gli agenti della Volante di Gallarate che avevano incrociato la ragazza di 19 anni insieme a un’amica attorno alle 3 di notte.

Le indagini, condotte dagli uomini del commissariato, e gli approfondimenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ,hanno permesso di individuare il presunto violentatore, un giovane di 23 anni la cui posizione è ora al vaglio della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Varese che deve decidere la misura di prevenzione.

Gli inquirenti hanno anche rilevato un atteggiamento discutibile da parte dell’entourage del locale notturno che, una volta saputo il fatto, al posto di denunciare immediatamente l’accaduto, si era limitato ad allontanare il giovane.

Per questo motivo e considerando che la licenza dello stesso esercizio pubblico è stata recentemente sospesa per pregressi e gravi episodi di violenza consumatisi all’interno, il Questore di Varese, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e su proposta del Commissariato di Polizia cittadino, ha ulteriormente sospeso la licenza del locale per ulteriori 15 giorni.