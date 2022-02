Rally dei Laghi 2022, pubblicati i video delle tre prove speciali

Le iscrizioni sono aperte (a partire dal 27 gennaio e fino al 16 febbraio), le date note da tempo (il weekend del 26-27 febbraio), i percorsi sono stati decisi, con le prove speciali disegnate tra Cuvignone “accorciato”, “Valganna” e “Sette Termini”. Procede quindi a grandi falcate l’avvicinamento al 30° Rally dei Laghi che a fine mese riporterà in provincia decine di equipaggi dalle regioni circostanti e tanti tifosi desiderosi di tornare a piazzarsi a bordo strada dopo gli ultimi due anni (annullato nel 2020, limitatissimo nel 2021).

Per meglio capire quali saranno i “teatri di gara”, ovvero il tracciato delle prove cronometrate sulle quali si deciderà il risultato della manifestazione, gli organizzatori guidati come di consueto da Andrea Sabella hanno pubblicato le riprese filmate (da dentro l’abitacolo) delle strade inserite in prova speciale.

Nell’occasione è stata utilizzata una vettura stradale e quindi i video mostrano i tracciati a velocità “non da corsa” e senza la lettura delle note che vengono utilizzate da piloti e navigatori. Sono comunque strumenti utili per chi vuole iniziare a conoscere (o per chi vuole “ripassare la lezione”) curve, rettilinei e riferimenti che saranno poi presenti in gara.

SETTE TERMINI Km 9,70 (PS 1 – 3 – 6)

CUVIGNONE Km 7,50 (PS 2 – 5)

VALGANNA Km 11,4 (PS 4 – 7)

I TROFEI IN PALIO NEL “LAGHI 2022”

I vincitori assoluti del “Laghi 2022” verranno premiati con il “Memorial Cesare Sabella” (intitolato al padre del presidente della Asd Rally dei Laghi) e con i trofei dedicati ad Ernesto Redaelli e Angelo Siccardi, membri storici dell’ACI Varese, cui la gara è dedicata da anni.

Torna anche quest’anno il “Memorial Mauro Saredi” che vuole ricordare uno dei piloti luinesi che hanno fatto la storia del rallysmo provinciale. Il primo premio sarà assegnato al vincitore della categoria R2C ma alcuni riconoscimenti andranno anche al secondo e al terzo della medesima classe.

Formula simile anche per il “Trofeo Luca Montesano”: messa in palio per la terza volta da Valcuvia Corse e da un gruppo di amici la quota di iscrizione per un equipaggio della classe N2 (da stabilire ancora il regolamento), da sempre una delle più combattute e accessibili della gara. Altre premiazioni riguarderanno l’R Italian Trophy e la Zone Rally Cup, quest’ultima per vetture storiche.

Infine, tra chi ha già depositato la propria iscrizione, c’è anche il luinese Ulisse Bardelli che sarà al via della gara di regolarità sport: l’intero budget proveniente dalle sponsorizzazioni sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli che si occupa delle cure nel campo dell’oncologia pediatrica.

IL RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS

Come ogni anno, il “Rally dei Laghi” sarà raccontato a fondo su VareseNews, con una lunga serie di articoli sul giornale prima, durante e dopo la gara e con la diretta testuale e con immagini del rally stesso con la forma del liveblog #direttavn (lo stesso utilizzato per le partite di basket e calcio).

Sarà dato spazio gratuito agli equipaggi in gara che potranno presentarsi con un breve articolo e inoltre ci sarà la possibilità di collaborare a livello commerciale con il nostro progetto: chi fosse interessato a sponsorizzare lo speciale su VareseNews può contattare l’indirizzo e-mail marketing@varesenews.it.