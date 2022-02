Rally dei Laghi chiuso al pubblico: niente tifosi sulle prove speciali

Brutte notizie per i tifosi degli sport motoristici che pregustavano di tornare a bordo strada in occasione del Rally dei Laghi in programma nel prossimo fine settimana. Il tavolo tecnico per l’ordine pubblico che si è riunito questa mattina – mercoledì 23 – in Questura ha deciso che la manifestazione sarà a porte chiuse anche per quanto riguarda le prove speciali.

Una doccia fredda per tutti: era già noto che i tifosi non potessero accedere alle aree di pertinenza dell’organizzazione (partenza, arrivo, riordino, parco assistenza, direzione gara) per evitare assembramenti ma fino alla conferenza stampa di ieri trapelava tra gli addetti ai lavori un certo ottimismo, anche per via dell’allentamento delle misure di sicurezza legate al covid e al fatto che (ovviamente) l’intera gara si svolge in spazi ampiamente aperti, come le strade dell’Alto Varesotto.

Le autorità però hanno dato parere contrario e quindi, per il secondo anno consecutivo, non sarà possibile per i tifosi assieparsi a bordo strada con il consueto rituale, fatto di pic-nic, scarpinate, striscioni e macchine fotografiche al collo (e smartphone in mano). Una delusione per i tanti appassionati sul territorio che hanno poche occasioni di assistere a questo genere di gare.

DIRETTAVN

L’intero Rally del Laghi sarà raccontato come di consueto da VareseNews attraverso un liveblog che comprende anche tutta la settimana precedente la gara e che infatti è già attivo da lunedì 21. All’interno del live, fino a sabato, potete trovare notizie, statistiche e curiosità ma anche l’agenda dei vari appuntamenti di presentazione delle auto e le foto delle livree utilizzate in corsa. Da sabato quindi gli aggiornaemnti in tempo reale e in presa diretta su tutto quanto avviene in gara sino (e anche oltre) all’arrivo di domenica alla Schiranna. Il liveblog è offerto da Colacem e Nicora Azzate ed è integrato anche dalle opinioni dei lettori che possono intervenire nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.